Hilfe für Flutopfer: Bauministerin zieht positive Bilanz

Fast auf den Tag ein Jahr liegt die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal mittlerweile zurück. 49 Menschen verloren dabei allein in NRW ihr Leben. Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten in den zerstörten Gebieten laufen immer noch auf Hochtouren. NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) gab am Mittwoch einen Überblick darüber, wie viel Geld dafür inzwischen an die Betroffenen geflossen ist.

200 Millionen Euro hatte das Land zunächst als Soforthilfe bereitgestellt, die Hälfte davon für private Haushalte. Insgesamt ist ein Budget von 12,3 Milliarden Euro für den Wiederaufbau vorgesehen. Im September 2021 war das Antragsverfahren für weitere Fluthilfen gestartet.