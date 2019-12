Grüner Strom: NRW hat viel ungenutzes Potenzial

Solarenergie vom Dach

Zum Thema Solarenergie zeigen die Daten, wie viele Dach- und Freiflächen in den Kommunen und Kreisen NRWs zur Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden oder werden könnten. Von den 68,7 Terrawattstunden pro Jahr (TWh/a) Solarstrom, die demnach auf allen in Frage kommenden Dachflächen möglich wären, sind bis jetzt gerade mal 4,1 TWh/a installiert. Eine 16-fache Steigerung der Solarstromerzeugung auf Dächern wäre also möglich.

Das Potenzial, das in den einzelnen Städten und Gemeinden zugrunde gelegt wird, kalkuliere die örtlichen Gegebenheiten mit ein, heißt es in dem Bericht. Viele Städte bleiben dabei offenbar noch weit unter ihren Möglichkeiten: Köln beispielsweise mit einer potentiell nutzbaren Dachfläche von mehr als 22,5 Millionen Quadratmetern nutzt bisher nur 1,4 Prozent seines Dach-Potentials. In Dortmund sind es gerade mal 2,9 und in Bielefeld 3,4 Prozent.

Die Gemeinde Heiden dagegen nutzt bereits 25 Prozent ihrer infrage kommender Dachflächen, Schöppingen und Bad Wünneberg kommen auf 20,2 Prozent.