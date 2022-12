Quecksilber-Werte zu hoch: Umwelthilfe verklagt NRW

Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe ( DUH ) wird in ganz NRW der gesetzliche Grenzwert für gesundheitsschädliches Quecksilber in Fischproben aus Oberflächengewässern " teils massiv überschritten ". Bei Bad Honnef am Rhein sogar um das Elffache, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Darum habe die DUH Klage beim OVG Münster gegen die Landesregierung eingereicht. " Die Klage auf sauberes Wasser hat das Ziel, die Natur und die Gesundheit von Menschen und Tieren zu schützen ", erklärte die Umwelthilfe. Deutschland und die Bundesländer seien durch das geltende europäische Wasserrecht verpflichtet, die Quecksilberbelastung massiv zu reduzieren.

Die Landesbehörden hätten trotz eines Antrags bislang nicht die nötigen Maßnahmen ergriffen, darum werde jetzt der Klageweg gewählt. Er werde von der internationalen Umweltrechtsorganisation Client Earth unterstützt.

Kohlekraftwerke als Ursache der Vergiftung?

Hauptursache dieser Gewässerbelastung sind laut DUH die Kohlekraftwerke in NRW: " Die größten Emittenten des Schadstoffs Quecksilber in Nordrhein-Westfalen sind Kohlekraftwerke. Über die Luft gelangen die Emissionen dieser Anlagen in Seen und Flüsse und belasten so Tiere, Umwelt und Gesundheit der Menschen." Mit knapp 0,9 Tonnen stamme der überwiegende Anteil der Quecksilberemissionen in NRW aus den drei verbliebenen Braunkohlekraftwerken von RWE.