Strengere Düngeregeln: Ein Drittel der Ackerfläche in NRW betroffen

In roten Gebieten gelten strengere Regeln. So müssen die Agrarbetriebe ihren Düngebedarf um 20 Prozent reduzieren. In Deutschland und NRW wurde nach der alten Regelung der tatsächliche Überschuss an Stickstoff je nach Verursacher in der Berechnung regional berücksichtigt. Damit waren die roten Gebiete deutlich kleiner. Die EU-Kommission sah darin aber einen Verstoß gegen die europäische Nitratrichtlinie.

Nitrat ist in hohen Dosen ich sein

Nitrat ist in hohen Mengen gesundheitsschädlich. Es gelangt über den Dünger in den Boden und dann später in den Wasserkreislauf. Zu hohe Nitratwerte bedeuten einen Mehraufwand bei der Trinkwassergewinnung. Bei privaten Brunnen droht bei hoher Nitratkonzentration ein Nutzungsverbot.