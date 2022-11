Digitalatlas Armut: Wahlbeteiligung sinkt in ärmeren Kommunen

Das hat Auswirkungen, die weit über das Kaufverhalten und die örtliche Wirtschaft hinausgehen - auch auf die Politik?

Wahlinteresse sinkt in ärmeren Kommunen

Mithilfe eines statistischen Verfahrens ("multiple Regression", siehe Hinweis zur Berechnung unten) haben wir untersucht, welche Faktoren einen Zusammenhang mit der Wahlbeteiligung aufweisen. Diese lag bei der letzten Landtagwahl im Mai 2022 bei nur 55,5 Prozent, fiel regional aber sehr unterschiedlich aus. Während in Monschau 72,05 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gingen, waren es in Werdohl nur 43,94 Prozent. In Gelsenkirchen fiel die Wahlbeteiligung mit 44,45 Prozent ebenfalls sehr gering aus - wie auch in Duisburg mit 46,82 Prozent oder Herne mit 47,02 Prozent.

Nach unserer Analyse zeigen sich einige Zusammenhänge zwischen verschiedenen demografischen, sozialen Faktoren und der Wahlbeteiligung in einer Kommune. So geht etwa ein höherer Anteil junger Menschen (17 bis 20 Jahre) oder auch ein höherer Ausländer-Anteil mit einer geringeren Wahlbeteiligung in einer Gemeinde einher.

Dort, wo viele Pendler wohnen, ist die Wahlbeteiligung hingegen höher. Es ist naheliegend, dass es sich hierbei um "Speckgürtel-Gemeinden" in der Nähe größerer Städte handelt, in denen Menschen mit einem höheren Einkommen leben.

Wahlbeteiligung sinkt mit steigenden Arbeitslosenzahlen

Nach unseren Berechnungen sinkt die Wahlbeteiligung um 1,2 Prozent, wenn der Anteil Arbeitsloser an den Erwerbspersonen in einer Gemeinde um 1 Prozent steigt. Dort, wo mehr Menschen mit einem höheren Einkommen leben, ist nach unserer Analyse auch die Wahlbeteiligung höher.

Insgesamt zeigt unsere Analyse deutlich, dass Faktoren der sozialen Ungleichheit bei der Wahlbeteiligung eine große Rolle spielen. So geht eine höhere Arbeitslosenquote mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung einher. Armut spiegelt sich also auch in geringerer politischer Teilhabe wider.