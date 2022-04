Denkmalschutz: Neues Gesetz, viel Kritik

Das neue Gesetz zum Denkmalschutz soll am Mittwoch im Landtag beschlossen werden - in einer der letzten Landtagsitzungen der laufenden Legislaturperiode. Ein politisches Hauruck-Verfahren sei das, werfen Kritiker dem Landesbauministerium vor. Und eine Aufweichung des Denkmalschutzes.

Der Grünen-Abngeordnete Johannes Remmel spricht davon, die Landesregierung breche "das Gesetz übers Knie“. So eine wichtige Frage sollte, so Remmel, besser „fraktionsübergreifend gelöst werden, wenn es denn Novellierungsbedarf gibt“.

80 Prozent der Baudenkmäler sind in Privatbesitz

Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) will nach eigenen Aussagen Denkmal-Eigentümern helfen, also Baumaßnahmen schneller genehmigen und vor allem die Möglichkeit schaffen, die denkmalgeschützen Häuser leichter an moderne Anforderungen anzupassen. Knapp 87.000 Baudenkmäler gibt es in Nordrhein-Westfalen, davon sind rund 80 Prozent in Privatbesitz, 10 Prozent gehören Religionsgemeinschaften.