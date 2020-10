Video starten, abbrechen mit Escape Schulministerin Gebauer in der Kritik. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 28.10.2020. WDR. Von Bernd Neuhaus.

Große Unzufriedenheit mit Corona-Regeln für Schulen

Von Christian Wolf

Eine Maskenpflicht im Unterricht und regelmäßiges Lüften - so soll es in den Schulen in NRW ab Montag laufen. Die Pläne der Schulministerin stoßen aber auch auf breite Kritik.