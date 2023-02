ChatGPT an Schulen: So will NRW mit Künstlicher Intelligenz umgehen

Leitfaden für ChatGPT an Schulen

Nun herrscht etwas mehr Klarheit für den Umgang mit ChatGPT und Co. Am Donnerstag hat das NRW-Schulministerium einen Leitfaden veröffentlicht. Der macht klar, dass KI-Texte Risiken bergen, aber auch Chancen bieten. " Beide Perspektiven sind in den Blick zu nehmen. Wir möchten Sie daher bitten, sich offen und konstruktiv mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und diese im Unterricht zu thematisieren. "