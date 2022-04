CDU kritisiert Scholz' Russlandpolitik: Wahlkampfstrategie für NRW?

Löttgen unterstellt "Russlandconnection"

Folgerichtig spielen nun noch einige andere CDU-Spitzenpolitiker die "bundespolitische Klaviatur" , wie Politikforscher Florack es nennt. So schießt auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Bodo Löttgen, ohnehin für seine eher raue Tonart bekannt, kontinuierlich gegen die Ukraine-Politik des SPD-Kanzlers. Und nimmt dafür die gesamte Partei in Haftung.

Als "bemerkenswert" retweetete Löttgen so zuletzt eine Nachricht, aus der deutlich wird, dass die SPD im EU-Parlament mehrheitlich gegen eine Abschaltung russischer Propagandkanäle wie Russia Today gestimmt hatte. Die Abstimmung hatte allerdings bereits Anfang März stattgefunden.

Ebenso gefiel Löttgen der Tweet des CDU Kreisvorsitzenden Aachen Land, Hendrik Schmitz, der schrieb: "Sorry #SPD, das @MelnykAndrij eure Party stört. Aber ihr bekommt vor lauter Selbstbeweihräucherung nicht mit, das es mit der 'Hilfe' so nicht klappt und ihr Deutschland zum Bremsklotz der westlichen Welt macht."

SPD-Politiker wie die Bundestagsabgeordnete Aydan Özoğuz hatten den umstrittenen ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk für seine "Attacken" auf deutsche Politiker kritisiert.

Auch andere CDU-Politiker aus NRW sparen nicht an Kritik an der zögerlichen Haltung des Bundeskanzlers im Ukraine-Krieg - und meinen damit oft die SPD an sich. "Der Bundeskanzler will nicht liefern, sagt es aber nicht, sondern trickst" , erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen. "Ich weiß nicht, wann eine Bundesregierung schon einmal größeren außenpolitischen Schaden verursacht hat als in der gegenwärtigen Lage, in der es schicksalhaft um die Zukunft Europas geht."

Im Deutschlandfunk forderte Röttgen den Rücktritt von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wegen ihrer Verwicklungen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.