Ehemaliger Staatssekretär Manfred Palmen verstorben

NRW-Ministerpräsident Hendrick Wüst würdigte den langjährigen Landtagsabgeordneten und einstigen parlamentarischen Staatssekretär für Verwaltungsstrukturen und Sport als gradlinigen Politiker.

" Manfred Palmen ist nach langer schwerer Krankheit gestorben ", bestätigte Günther Bergmann, Abgeordneter aus Kleve, die Nachricht.

Stadtdirektor in Kleve

Palmen wurde im März 1945 in Kaarst geboren. Er studierte Jura in Bonn und legte 1975 die juristische Staatsprüfung ab. Ein Jahr später zog es ihn von Düsseldorf nach Kleve, wo er von 1990 bis 1999 Stadtdirektor war. In Kleve wäre er gerne Bürgermeister geworden. „Aber“, so sagt Manfred Palmen einmal in einem schriftlichen Porträt des Landtags NRW, „sie müssen 150 Jahre in Kleve leben, um als richtiger Kleveraner zu gelten.“

Klage gegen das Land auf eine höhere Pension

In die Schlagzeilen geriet der CDU-Landtagsabgeordnete aus dem Kreis Kleve mit einem Musterprozess gegen das Land Nordrhein-Westfalen. Vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf klagte er auf eine Erhöhung seiner Pension. Die Klage wurde am 9. November 2011 abgewiesen. Ende Januar 2020 trat der Politiker von allen CDU-Ämtern zurück.