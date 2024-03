Bundeswehr in Schulen: Ausnahme oder Pflicht?

" Ich bin für Euch Jos “, bietet Jugendoffizier Jos Meinköhn der Klasse gleich das Du an. Er wurde vom Schiffer-Berufskolleg Rhein in Duisburg in den Politikunterricht eingeladen. In einer Doppelstunde spricht er über Sicherheitspolitik und die Aufgaben der Bundeswehr. Die angehenden Binnenschiffer sind zunächst skeptisch. Aber der 31-Jährige Meinköhn weiß, wie er die Klasse gewinnen kann. Er erzählt über seine Erfahrungen beim Auslandseinsatz in Litauen und spricht offen über die aktuellen Probleme der Bundeswehr.

Information oder doch Werbung?

Jugendoffizier der Bundeswehr

"Ehrlich gesagt fand ich das cool“ , sagt Luca Wesche (18) hinterher. Bisher hatte ihn die Bundeswehr nie interessiert, jetzt habe er eine andere Sicht. Natalie Hauser (19) fand es sehr spannend. Sie hatte eigentlich erwartet, dass es darum gehen würde, wie man zur Bundeswehr komme. Aber das sei sehr abgegrenzt gewesen. Tatsächlich hat Jugendoffizier Meinköhn alle Fragen, die mit Nachwuchswerbung in Verbindung gebracht werden könnten, nicht beantwortet. Nico Nobel (19) hat den Vortrag dennoch als Nachwuchsgewinnung für die Bundeswehr verstanden. " Wenn man über die Bundeswehr redet, ist es trotzdem Werbung“ , meint Nico. Anderen sei es wahrscheinlich auch so gegangen, vermutet er.

Bundeswehr an Schulen bleibt umstritten

Politiklehrerin Katrin Michiels lädt den Jugendoffizier immer wieder ein. Insgesamt seien die Reaktionen der Schüler hinterher positiv. Natürlich könne sie auch die Theorie vermitteln. Aber die persönlichen Erfahrungen des Soldaten seien immer beeindruckender und hinterließen mehr Spuren. Doch genau darin sieht die Lehrergewerkschaft GEW eine Gefahr der Manipulation. Schule sei ein Schutzraum für Kinder und Jugendliche, die Bundeswehr dürfe kein Exklusivrecht über Heranwachsende haben, sagt Ayla Celik, GEW -Landesvorsitzende.

Ayla Celik, Vorsitzende GEW NRW

" Alle, die für Demokratie und Friedenspolitik werben, können keine Kooperation von Schulen und Bundeswehr befürworten. Das ist ein Widerspruch in sich “, so Celik. Auch die Landesschüler*innenvertretung ( LSV ) will die Bundeswehr nicht in Schulen sehen, so steht es in ihrem Grundsatzprogramm.

Schulbesuche von Bundeswehr zur Pflicht machen?

Die ehemalige Staatssekretärin für Integration in NRW und heutige Bundestagsabgeordnete Serap Güler ( CDU ) hat mit ihrer Fraktionskollegin Kerstin Vieregge ein Konzeptpapier zur Bundeswehr vorgelegt. Darin fordern beide Politikerinnen verpflichtende Schulbesuche von Jugendoffizieren ab der 9. Klasse. Außerdem solle jeder Schüler einmal in seiner Schulzeit eine Kaserne von innen gesehen haben.

Die bayerische Landesregierung hat angesichts der grundlegend veränderten Sicherheitslage im Januar einen Gesetzentwurf zur Förderung der Bundeswehr vorgelegt. Danach würden in Bayern künftig die Schulen mit den Jugendoffizieren im Rahmen der politischen Bildung zusammenarbeiten.

In NRW ist Landtagsmehrheit gegen Pflicht

In NRW gibt es seit 2012 eine Kooperationsvereinbarung zwischen Land und Bundeswehr. Damit sind die meisten Landtagsparteien zufrieden.