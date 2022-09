Sechs Monate Impfpflicht: Viel Aufwand, viel Ärger

Ein halbes Jahr nach dem Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in der Gesundheits- und Pflegebranche ist in NRW die Kritik von vielen Beteiligten spürbar. Vor allem die bürokratische Aufwand für die Gesundheitsämter ist für viele Kommunen unverhältnismäßig hoch.

Nach Angaben des NRW -Gesundheitsministeriums wurden landesweit mit Stand Ende August 2.202 Bußgeldverfahren eingeleitet und 533 Tätigkeitsverbote verhängt. Im Frühjahr waren den NRW -Kommunen knapp 20.000 ungeimpfte Beschäftigte gemeldet worden.

Hunderte Fälle noch offen

In vielen Städten sind allerdings noch hunderte Verfahren nicht abgearbeitet. Das Gesundheitsamt in Münster hat von rund 750 gemeldeten Fällen aktuell noch neun zu entscheiden, erläutert Amtsleiter Norbert Schulze Kalthoff: " Wenn man bedenkt, dass am Ende nur eine handvoll Tätigkeitsverbote ausgesprochen werden, dann wirkt das natürlich nicht zielführend und man fragt sich schon, ob der ganze Aufwand notwendig ist ."

In Dortmund sind noch rund 250 Verfahren nicht entschieden, im Rhein-Kreis Neuss stehen noch über 300 Fall-Entscheidungen aus. Viele Städte kritisieren den hohen bürokratischen Aufwand durch Fristen, Anhörungen und Stellungnahmen, der den Gesundheitsämtern aufgebürdet worden sei. Diese seien in vielen Kommunen seit Beginn der Pandemie sowieso schon überlastet.