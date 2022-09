Bei Anruf Schock: Warum Telefonbetrüger oft nicht gefasst werden

Bei den meisten Delikten handelt es sich um Versuche. Deshalb liege die Aufklärungsquote bei Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen bei nur bei 2,5 Prozent, erklärt Innenminister Herbert Reul ( CDU ): "Die meisten Fälle werden gemeldet, aber finden nicht statt. Denn die allermeisten älteren Menschen legen auf und dann war es das. Bei den Fällen hat man keine Chance zu ermitteln, weil es ja keine Fakten gibt. " Konzepte zur Bekämpfung dieser organisierten Kriminalität im Vorhinein gäbe es zwar, " aber kein Konzept funktioniert immer zu 100 Prozent “, so Reul.

Ermittlungen sind schwierig

Kriminalhauptkommissar Ulrich Neuhaus

Allerdings werden auch bei den wenigen erfolgreichen Fällen nur selten kriminelle Callcenter und deren Betreiber aufgespürt. Jeder fünfte Fall aus dem Inland wird aufgeklärt, so das Innenministerium. Kriminalpolizeihauptkommissar Ulrich Neuhaus aus Bochum beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Betrugsdelikten. Er weiß, warum es so schwierig ist, die Banden zu ermitteln: " Die Banden agieren mit entsprechendem, gutem Equipment und verschleiern zum Beispiel die Telefonnummern “, so der Ermittler. Und sich dem Zugriff der deutschen Strafverfolgungsbehörden zu entziehen, agierten sie aus dem Ausland. “ Es ist sehr schwierig, daran zu kommen, denn es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Ein langwieriges und umfängliches Verfahren ."

Deswegen setzen Kommissar Neuhaus und seine Kolleginnen und Kollegen auf Prävention. Das ist laut Neuhaus die Maßnahme, die am besten wirkt. Dafür besucht er zum Beispiel ein Rollatortraining auf dem Marktplatz in Bochum Gerthe. Ein Ort, an dem er auf viele potenzielle Opfer trifft. Sein Tipp: " Wenn Sie sich an den Grundsatz halten: Ich spreche am Telefon nicht über Wertgegenstände. Ich spreche nicht über Geld, sondern lege auf. Dann haben Sie mit einem Merksatz die Sicherheit für sich gewonnen. “

Betrüger reingelegt

Diesen Satz kannte Walter August. Und konnte der 67-Jährige aus Herne die Betrüger aufs Kreuz legen. Falsche Polizisten sagten ihm am Telefon, in seiner Straße sei eingebrochen worden. Auf einer Liste, die gefunden wurde, stünde sein Name. Ein Trick, von dem ebenfalls immer häufiger zu hören ist. " Mir wurde gesagt meine Wertgegenstände müssten sofort sichergestellt werden durch die Polizei, um vorzubeugen. Dann habe ich erzählt, dass ich 15.000 Euro in bar habe, zwei wertvolle Uhren und Goldbarren. Und das war natürlich der absolute Köder. “

Zweieinhalb Stunden telefoniert er mit den Betrügern. Die wollen alles ganz genau wissen. Parallel ruft er mit seinem Handy die Polizei. Bei der Geldübergabe verhaften Beamte die beiden Männer. Diesmal sei es gutgegangen. Aber Walter August hält es für möglich, "dass ich in 10 oder 15 Jahren drauf reinfalle. Das ist ja auch immer eine Sache der geistigen Fitness und wie man da reagieren kann“ .

Die Hinterleute dieses Falls sind immer noch auf freiem Fuß – und werden es wohl noch bleiben. Genau wie viele andere Betrüger.