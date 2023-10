Nur etwa jede Dritte Haltestelle in NRW ist barrierefrei

Mirkan Mohr ist Spalten zwischen Bahn und Bahnsteig gewohnt.

Auch für solche Reisende wird ein spontaner Ausflug eher zum Abenteuertrip. Linda Buddelmeyer, die mit ihrem kleinen Kind unterwegs ist, ist genervt darüber: „Man kann eine Reise nicht so wirklich planen. Also im Moment kann ich noch das Kind und den Kinderwagen gleichzeitig tragen. Das geht noch. Von daher kann ich mir selbst manchmal ganz gut helfen an manchen Stellen.“ Eine Lösung sei das aber natürlich nicht.

Wenn 300 Meter zur Weltreise werden

Die Haltestelle Duisburg-Großenbaum liegt nur 300 Meter von Mirkans Zuhause entfernt. Der Aufzug streikt. Mehrmals drückt Mirkan auf den Rufknopf, aber es passiert nichts.

Ratlosigkeit. Die lange Treppe, um das Gleis zu verlassen, ist keine Option. Aber vielleicht kann die Service-Stelle der Deutschen Bahn ja helfen? Mirkan versucht es und wählt die Nummer, die am Aufzug hängt. „Hallo, ich ruf an, weil der Aufzug in Duisburg-Großenbaum kaputt ist. Ich stehe jetzt oben am Gleis. Haben Sie eine Idee, wie ich runterkomme?“

Hat er nicht. Der Mitarbeiter erklärt, dass Mirkan einen Umweg fahren muss. Also wieder in die Bahn und irgendwie anders heim. Ein Bahnsprecher schreibt uns: „Grundsätzlich werden Aufzüge umgehend instand gesetzt, nur im Einzelfall kommt es wie in Duisburg-Großenbaum zu längeren Ausfällen. Gründe sind hierfür beispielsweise längere Wartezeiten auf Ersatzteile von den Herstellern.“

Nächste Woche soll der Aufzug repariert werden, verspricht die Bahn. Außerdem betont sie, dass schon jetzt mehr als 80 % der Bahnhöfe zumindest stufenfrei erreichbar seien. Doch noch sind lange nicht alle Bahnhöfe komplett barrierefrei.

Viele Gründe gegen einen Ausbau

Woran liegt das, dass der ÖPNV insgesamt so weit zurückhängt? Die Städte sagen gegenüber Westpol: Meistens lohnt sich ein Ausbau nicht, weil es zu wenige Passagiere an den einzelnen Haltepunkten gibt. An vielen Haltestellen fehlt eine Infrastruktur, weil zum Beispiel gar kein Bordstein da ist. Oder es fehlen Fachkräfte, um Umbaupläne auch umzusetzen.

Mit der Rampe klappt der Einstieg in den Bus.

Das NRW -Verkehrsministerium unterstützt den Ausbau mit Fördergeldern, will sich aber nicht weiter einmischen. Es schreibt Westpol, dass der barrierefreie Ausbau Aufgabe der Städte sei: "Aufgabenträger sind die zuständigen Kreise, kreisfreien Städte und einige kreisangehörige Städte. Hier gilt das verfassungsmäßig garantierte Recht der kommunalen Selbstverwaltung."

Alleine Reisen heißt selbstbestimmt sein

Ankunft am Duisburg Hauptbahnhof. Der Höhenunterschied zwischen Bahn und Bahnhof macht wieder Probleme. „ Ne, ne, ne, ich mache lieber die Rampe “, sagt Mirkan. Andere Gäste wollten ihn herausheben.

Das ist zu gefährlich. Nach wenigen Minuten kommt schon die Hilfe in Form von zwei Bahnmitarbeitern und einer mobilen Rampe.