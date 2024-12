Armin Laschet hängt jetzt in der Ahnengalerie

"Besonnen und menschlich"

Der amtierende und der Ministerpräsident a.D. sagen einander viel Nettes, wie das in Feierstunden so üblich ist. "Besonnen und menschlich, mit großem Herz und Sinn für unser Land" - so habe Laschet die Geschicke Nordrhein-Westfalens geleitet, sagte Wüst. Er erinnerte an die Pandemie und an die Hochwasserkatastrophe, deren Herausforderungen die Amtszeit Laschets geprägt hätten. Dieser verstehe es wie nur wenige andere, Menschen zusammenzuführen. Seine Maxime sei stets gewesen, das Kompromisse besser sind als Konflikte.

Feierliche Enthüllung: Fotograf Till Brönner, Armin Laschet und Hendrik Wüst (v.l.n.r.)

Die seltsamen Streifen auf dem Schwarzweiß-Bildnis sind übrigens nicht Bestandteil des Kunstwerks. Sie stammen von der Deckenbeleuchtung und trieben die anwesenden Pressefotografen zur Verzweiflung.

Laschet sagte, mit seinem Fotografen verbinde ihn nicht nur die Heimat NRW, sondern auch die Leidenschaft für Europa. Bönner sei es gelungen, nicht nur ein authetisches und klares Bild von ihm als Politiker, sondern auch als Mensch zu transportieren.