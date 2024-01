NRW-Schulen brauchen eine Reform - aber nicht nach Hamburger Modell

Zurzeit wird in NRW -Schulen mit dem sogenannten Deputatsmodell gearbeitet. In diesem sind viele Arbeiten vor und nach dem Unterricht, die Zeit brauchen, allerdings nicht ausreichend berücksichtigt, argumentierte die NRW - SPD in ihrem Antrag. Viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in der Regel fast 50 Stunden pro Woche, zeigen Studien der letzten Jahre. In ihrem Antrag fordert die SPD eine Reform des Schulmodells und diese war heute Thema des Schulausschusses im NRW-Landtag. Als Beispiel dient hierzu das Hamburger Modell. In diesem wird auch die Arbeitszeit offen gelegt, die außerhalb des reinen Unterrichts nötig ist.

Zuspruch für Hamburger Arbeitszeitmodell bleibt aus

Zuspruch zum Mangel des jetzigen Modells bekam die SPD hierbei von allen Sachverständigen der heutigen Anhörung. Doch die Unterstützung für das Hamburger Arbeitszeitmodell blieb aus. Ein Umstieg vom Deputatsmodell zu einem Arbeitszeitmodell sei keine grundsätzliche Lösung, äußerte sich beispiesweise der Philologenverband Nordrhein-Westfalen, denn auch ein Deputatsmodell könne " gerecht und zeitgemäß " sein.

Im Hamburger Modell werden nicht allein die Unterrichts-Schulstunden berechnet, sondern die nötige Arbeitszeit insgesamt. Das wird in Hamburg seit 20 Jahren angewendet - hat aber große Nachteile, wie die Sachverständigen heute darlegten. So habe Hamburg die höchste Teilzeitquote, 35 Prozent aller Lehrer und Lehrerinnen in der Hansestadt lehnten das Hamburger Modell außerdem ab.

Denn auch im Hamburger Modell muss berechnet werden, welche Arbeit wie lange dauert - und wenn das zu knapp kalkuliert wird, gibt es Probleme. Heißt: Wenn es am Ende nicht mehr Lehrer gibt, dann hilft auch das beste Arbeitszeit-Modell nicht wirklich weiter, das ist eigentlich das Resumee aller Lehrerverbände.

Hauptaugenmerk auf Entlastung von Lehrkräften

Die Experten waren sich einig, das jetzige System könne nicht so bleiben, doch ein neues Modell könne nur den gewünschten Effekt haben, wenn es eine ernsthafte Entlastung der Lehrkräfte verspreche.

Die Forderungen der Experten beinhalten unter anderem zusätzliche Stellen für Fachkräfte in den Bereichen Schulsozialarbeit, Schulverwaltung und IT -Systemadministration, damit Lehrer sich auf die Kernarbeit des Unterrichtens konzentrieren könnten.

Ebenso wurde die Zeiterfassung für bestimmte Aufgaben lauthals kritisiert. Diese habe " mit den Ist-Zeiten in der Schulrealität wenig zu tun ", so der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NRW.

Am Schluss waren sich alle Experten einig, dass eine Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer auch durch das Hamburger Modell nicht geleistet wäre.