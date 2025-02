Fachwerkhäuser, verwinkelte Gässchen und eine Altstadt, durch die sich die Rur schlängelt. Wegen dieser malerischen Kulisse wurde Monschau von den Lesern eines Online-Reisemagazins zur schönsten Kleinstadt Deutschlands gewählt - und lockt in diesen Tagen viele Reisende in die Eifelstadt.

Seit dem Wochenende sind die einwöchigen Frühlingsferien, auch "Krokusferien" genannt, in einigen Regionen der Niederlande gestartet. Los ging es mit den nördlichen Provinzen, ab dem 22. Februar folgt dann der mittlere und südliche Landesteil. Und in Belgien gibt es Anfang März, also ab Rosenmontag, eine Woche Schulferien.

Die freie Zeit nutzen viele unserer Nachbarn für einen Trip nach NRW . Insbesondere Monschau wird oft ins Navigationssystem eingegeben. Die Eifelstadt liegt knapp 20 Kilometer entfernt vom belgischen Eupen, bis zu den Niederlanden ist es auch nicht weit.

Krokusferien als eine Art Saisonauftakt

Das Senflädchen ist gut besucht

" Es sind Krokusferien und dann kommen ganz schön viele Holländer ", sagt Andrea Hufschmidt, die Besitzerin eines Senflädchens. Für sie und die Tourismusbranche vor Ort ist es auch eine Art Saisonauftakt. " Es geht jetzt los. Und dann ist bald Karneval, dann kommen natürlich auch viele Karnevalsflüchtlinge ", betont Hufschmidt mit einem breiten Lächeln.

Hotelier Ralf Kaulen

Auch Hotelier Ralf Kaulen freut sich über den Effekt der Krokusferien und die regen Besucherzahlen. " Wir sind dieses Wochenende komplett ausgebucht, von Freitag bis Sonntag ", erklärt der gebürtige Monschauer. 60 Betten umfasst sein Hotel, davon seien jetzt Zweidrittel von Niederländern und Belgiern belegt.

Reiseziel Monschau: " Weil es hier schön ist "

Rund eine Million Touristen kommen jährlich nach Monschau. Die meisten davon aus den Benelux-Ländern. Egal, wo an diesem Wochenende gefragt wird, ob in den schnuckeligen Gassen oder im Hotel: Die Antwort, warum so viele über die Grenze nach Monschau reisen, ist meist gleich. " Weil es hier schön ist ", so eine Niederländerin, die mit ihrer Familie für das Wochenende gekommen ist.

"Wir genießen es. Die Natur, die Umgebung, alles." Niederländische Touristin in Monschau

Monschaus idyllische Altstadt ist ein Publikumsmagnet, aber auch die Bedingungen für Wanderfreunde. Denn Monschau liegt zwischen den Berghängen des Naturparks Hohes Venn-Eifel.

" Die Umgebung ist hier sehr schön, die Leute sind sehr nett und gastfreundlich. Das mögen wir sehr gerne ", betont ein Niederländer, der nicht zum ersten Mal hier ist. Im vergangenen Jahr war er mit dem Motorrad angereist, schoss tolle Fotos. " Meine Frau hat die gesehen und gesagt: 'Oh, das ist sehr schön, da möchte ich gerne mal hin' ", berichtet er.

Auch NRW-Skigebiete profitieren von Krokusferien

Doch nicht nur nach Monschau zieht es Niederländer und Belgier während der Krokusferien. Auch die Skigebiete im Sieger- und Sauerland freuen sich dann traditionell über den zweiten Höhepunkt der Wintersaison.

Auch Winterberg zieht viele Gäste während der Krokusferien an

Auch die Witterungsbedingungen passen zum Start der niederländischen Frühlingsferien, den Voorjaarsvakantie. Durch die Kälte unter der Woche konnten die Liftbetreiber ausreichend Schnee produzieren, zudem gab es einige Zentimeter Naturschnee. Bei Kaiserwetter am Sonntag sind aktuell 64 Lifte geöffnet.