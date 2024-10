Monschau als schönste Kleinstadt Deutschlands ausgezeichnet

Bürgermeistern Carmen Krämer ist extra mit dem Zug zur Preisverleihung am Mittwoch nach Berlin gefahren. Besonders gut fand sie, dass die Stadt einen einen Publikumspreis bekommt - also von Lesern gewählt. Der Preis sei für alle Menschen in Monschau, die täglich dafür sorgen, dass die Stadt ein wundervoller Ort ist und bleibt, sagt sie mit Stolz.

Zum Sieg verholfen hat die malerische Kulisse der Eifelstadt – bestehend aus Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen mit Kunstgalerien und Häusern in der Altstadt. Die Leser des Reisemagazins konnten aus zehn Städten auswählen. Hinter Monschau wurden die Kleinstädte Cochem und Meersburg ausgezeichnet.

Auch ein Belgier findet Monschau gut

Der Hotelier Lutz Schell sagt, er hätte schon länger gewusst, dass Monschau die schönste Kleinstadt Deutschlands sei, sonst würde er als Belgier nicht seit 35 Jahren dort leben. Er betreibt ein Hotel hier im Ortskern. Und hilft auch mit vielen Akteuren hier, den kleinen Ort immer wieder mit Leben zu füllen. Das ist gerade in einer Kleinstadt wichtig. So wird an Halloween auch dieses Jahr wieder ein zweitägiges Spektakel mit Führungen durch die Altstadt organisiert. Dieses Jahr am 25. Und am 26. Oktober.

Gut einen Monat später dann der Monschauer Weihnachtsmarkt. All das macht Monschau reizvoll für Touristen, aber auch für Einheimische und Zugezogene. Dazu noch die Nähe zur Natur am Nationalpark Eifel und kulinarisch auch die Monschauer Senfmühle.

Monschau ist Trendreiseziel 2025

Die Leser des Travelbook Awards haben mit ihrer Wahl Monschau zum Trendreiseziel 2025 erklärt. Darüber freut sich Barbara Frohnhoff, Geschäftsführerin der Monschau Touristik besonders: Durch den Preis würde Monschau nochmal in der Öffentlichkeit und den Menschen präsentiert, die gerne reisen. Dies könnte den ein oder anderen inspirieren, einfach mal hierher zu kommen. Oder eben wiederzukommen.