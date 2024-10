Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen euch Victor Fritzen und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Krefelder Brandstifter war polizeibekannt und hatte wohl mehrere Identitäten • In Krefeld gehen die Ermittlungen nach den Angriffen eines Mannes weiter. Der 38-Jährige soll am Donnerstag mehrere Brände gelegt haben - auch in einem Kino in Krefeld. Die Polizei stoppte ihn mit einem Schuss. NRW-Innenminister Reul sagte, dass der Iraner kein Unbekannter sei: "Er war polizeibekannt, er war auffällig und er war in unserem Programmbereich, der sich mit psychisch Kranken beschäftigt ." Nach Berichten der "Bild" nutzte der Mann diverse falsche Namen, um eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Insgesamt sollen es 27 Identitäten gewesen sein.

Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, dass der Mann wegen mehrere Straftaten verurteilt worden war. Er soll vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen sein und ist wohl seitdem hier geduldet. Der Mann sei zu viereinhalb Jahren verurteilt worden - wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Vergewaltigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

WEITERE NACHRICHTEN

Ampel schränkt ihr "Sicherheitspaket" ein • Pauschale Kürzungen von Sozialleistungen für Flüchtlinge, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind - das war einer der wichtigsten Punkte im ursprünglichen "Sicherheitspaket". Dieses hatte die Ampel-Regierung nach dem Terror-Anschlag in Solingen geschnürt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wird das Paket nun deutlich eingeschränkt. Zum Beispiel sollen die Kürzungen nur möglich sein, wenn es für den eigentlichen Empfänger tatsächlich möglich ist, in das ursprünglich zuständige EU-Land auszureisen, heißt es aus der Grünen-Bundestagsfraktion.

CDU -Chef Merz beim CSU -Parteitag • Beim CSU-Parteitag in Augsburg ist der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz heute der Hauptredner. Es ist sein erster Auftritt bei der Schwesterpartei seit seiner Ernennung zum Kanzlerkandidaten im September. Nachdem die CSU gestern erklärt hatte, ihr Parteitag setze den " Auftakt zum Bundestagswahlkampf ", wird von Merz eine angriffslustige Rede erwartet.

Pro-Palästina-Demo in Köln an Jom-Kippur-Feiertag • Das Palästina-Bündnis NRW hat für heute Nachmittag eine Demo in Köln angemeldet - ausgerechnet an Jom Kippur, dem wichtigsten jüdischen Feiertag. Sie soll am Neumarkt, fußläufig zur Synagoge stattfinden. Die Veranstalter rechnen mit 600 Teilnehmern. Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf mögliche Verstöße vorbereitet.

Negativpreis Big Brother Award verliehen - auch an Lauterbach • Es ist ein Preis, den keiner haben will, der aber jedes Jahr wieder vergeben wird: der Big Brother Award, der "Oscar der Überwachung". 24 Jahre gibt es den Negativpreis schon, nur vier Mal wurde er bisher persönlich abgeholt. Und auch gestern Abend blieben alle Preisträger der Verleihung fern: die Deutsche Bahn, Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Sachsens Innenminister Schuster sowie die Online-Händler Temu und Shein.

Mehr Messer an NRW-Schulen • In NRW nehmen die Vorfälle mit Messern an Schulen offenbar zu. Dem WDR liegen Zahlen aus dem Landesinnenministerium vor: Demnach gab es vergangenes Jahr fast 300 Vorfälle mit Stichwaffen an oder in der Nähe von Schulen. Im Fünf-Jahres-Vergleich ist das ein Höchststand. Die Statistik zeigt aber nicht, wie viele Leute an Schulen Messer dabei hatten. Und: Viele Fälle werden wohl gar nicht angezeigt. Deswegen könnte die Zahl noch höher sein.

Öltanker "Annika" im Rostocker Hafen

Havarierter Öltanker in Rostocker Hafen angekommen • Der in der Ostsee nach einem Brand havarierte Öltanker "Annika" hat in der Nacht im Rostocker Überseehafen festgemacht. Das Schiff legte dort nach einer rund fünfstündigen Schleppaktion um 1 Uhr an. Am frühen Morgen konnte das Feuer auf dem Tanker vollständig gelöscht werden. Der Brand war gestern früh aus ungeklärter Ursache ausgebrochen und bereits gestern Nachmittag unter Kontrolle gebracht worden. Von den 640 Tonnen Öl, die das Schiff geladen hat, ist offenbar nichts ins Meer gelangt.

Biden beziffert Hurrikan-Schäden auf etwa 50 Milliarden Dollar • Hurrikan "Milton" hat im Bundesstaat Florida nach Worten von US-Präsident Biden Schäden im Umfang von schätzungsweise 50 Milliarden Dollar (45,7 Milliarden Euro) verursacht. Die Summe nannte Biden vor einer Sitzung im Weißen Haus, bei der es um die finanziellen Folgen von "Milton" gehen sollte. Der Sturm hat massive Verwüstungen in Florida angerichtet, mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Besonders wichtig sei es im Moment, die Stromversorgung wiederherzustellen und die Trümmer wegzuräumen, sagte Biden.

Sänger Udo Lindenberg

Private Udo-Lindenberg-Ausstellung in Ockenfels • Für die Fans von Udo Lindenberg gibt es an diesem Wochenende eine seltene Gelegenheit. In Ockenfels, südlich von Bonn, öffnet ein Lindenberg-Fan heute und morgen zum ersten Mal die Türen zu einer der größten Privatsammlungen. Zu sehen sind rund 2.000 Exponate, unter anderem seltene Platten aus den 1970er-Jahren, Tourplakate aus allen Epochen, Schlagzeugstöcke, Schweißbänder, Briefmarken, Originalbilder von Lindenberg und vieles mehr. Der Eintritt ist kostenlos.

DFB-Elf gewinnt gegen Bosnien-Herzegowina • Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League auswärts mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Damit ist die DFB-Elf weiter Tabellenführer und hat gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Beide Tore für Deutschland erzielte Deniz Undav. Am Montag spielt das Team von Bundestrainer Nagelsmann in München gegen die Niederlande.

Komet C2023-A3, aufgenommen am 22. September 2024 von der ISS aus.

Leuchtender Komet über NRW zu sehen • Klare Sicht und ein freier Blick über die Landschaft? Dann lohnt heute Abend eventuell ein Blick in den Abendhimmel. Dort bietet sich ein nur selten zu sehendes Schauspiel. Komet "Tsuchinshan-Atlas" - auch C/2023 A3 genannt - soll nach Angaben der "Vereinigung der Sternfreunde" mit bloßem Auge oder einem Fernglas zu sehen sein.

DAS WETTER IN NRW

Hier Sonne, dort Wolken • Gute Nachrichten für alle, die im Münsterland und Ostwestfalen-Lippe wohnen: Dort ist es heute weitestgehend freundlich und trocken. Vom Rheinland bis zum Bergischen Land und Siegerland ist es hingegen wolkiger und zum Abend hin kann es stellenweise etwas regnen. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 15 Grad, weiter oben auf 8 bis 12 Grad. Kommende Woche sieht es übrigens nach Altweibersommer aus.