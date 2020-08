Wahlkampf in Zeiten der Pandemie

Kandidat aus Brüggen gibt auf

Wer die Mittel hat, rüstet auf. Die Grünen in Düsseldorf zum Beispiel werben mit 2.000 Plakaten in der Stadt, so viel wie noch nie. Die SPD in Dortmund hielt einen wahlvorbereitenden Parteitag in einem Autokino ab.

In Brüggen dagegen gab der dortige Bürgermeister-Kandidat der Grünen, Benedikt Pasch, auf und zog seine Bewerbung zurück. Er sah wegen Corona keine Möglichkeit, sich gegen bekanntere Kandidaten durchzusetzen.

Nachteile für kleinere Parteien?

Probleme bereitet die Corona-Krise nach der Erhebung der Uni Münster insbesondere kleineren Parteien. Das liege unter anderem daran, dass größere Parteien auf mehr Erfahrungen im Social Media-Bereich zurückgreifen können, sagen die Forscher.



Kerstin Jensen teilt diese These nur eingeschränkt. Die CDU -Frau will in Krefeld Oberbürgermeisterin werden und kandidiert im selben Wahlkreis wie der parteilose Adelmann - und hat ein Social Media-Team im Rücken.

Grundsätzlich habe aber jeder Kandidat mit denselben Corona-Einschränkungen zu kämpfen, sagt sie. Auch wenn es für unbekanntere Gesichter möglicherweise schon Nachteile gebe.

Talkrunde im Park als Alternative