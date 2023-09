Sollen auch Behandlungsfehler publik gemacht werden?

Stefan Gronemeyer vom Medizinischen Dienst Bund begrüßt das Gesetzesvorhaben prinzipiell. Ob die Patientinnen und Patienten dadurch Rückschlüsse auf die Qualität der Krankenhäuser ziehen könnten, hinge allerdings stark von der konkreten Ausgestaltung ab, sagte er dem WDR. Er schlug zudem vor, das Verzeichnis zu erweitern und dort auch Behandlungsfehler und sogenannte "Never Events" zu vermerken. Mit "Never Events" werden in der Medizin Fehler bezeichnet, die niemals vorkommen dürften wie etwa Seitenverwechslungen oder zurückgelassene Fremdkörper bei einer OP. Es brauche eine " Sicherheitskultur " der Kliniken, so Gronemeyer. Es müsse möglich sein, zu sagen, " die und die Dinge sind schief gelaufen, und wir haben das und jenes unternommen, damit das nicht mehr passiert ". In anderen Länder wie etwa Großbritannien sei das längst Standard.

Die Verbraucherzentralen unterstützen die generelle Stoßrichtung des Gesetzes. Der Gesundheitsexperte des Bundesverbands, Thomas Moormann, sagte der Deutschen Presse-Agentur: " Transparenz ist bislang keine Stärke des Gesundheitssystems in Deutschland. " Die bisher vorhandenen Suchportale für Krankenhäuser bildeten einen Flickenteppich, der es schwer mache, das am besten geignete Krankenhaus zu finden. " Mit einem gut gemachten Transparenzverzeichnis könnte sich das ändern ", sagte Moormann.

Klinikverbände sehen Lauterbachs Pläne kritisch

Der Sozialverband Deutschland fordert, die Patienten an dem geplanten Gesetz stärker zu beteiligen. Zudem solle das Transparenzverzeichnis von einer unabhängigen, staatsfernen Stelle veröffentlicht werden und nicht durch eine Behörde, sagte die Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Augsburger Allgemeinen". Ferner müssten auch die Ergebnisse von Patientenbefragungen einfließen und nicht nur Strukturdaten.