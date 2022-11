Die Folgen des Klimawandels werden heftiger - trotz nunmehr 26 Klimakonferenzen

Doch bereits zu Beginn der nunmehr 27. Weltklimakonferenz, die vom 6. bis zum 18. November im ägyptischen Scharm El-Scheich stattfindet, sitzt der Frust unter vielen Beteiligten, allen voran Umweltschützern, tief. Zu mühsam ist das Ringen um einen Klimakonsens. Zu häufig hinken die Ergebnisse der tagelangen Verhandlungen den Erfordernissen hinterher und drei Jahrzehnte nach dem ersten Klimagipfel zeichnen Klimaforscher ein alarmierendes Bild von der Lage.

Verlieren den Kampf unseres Lebens

" Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal ", sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag in seiner COP-Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs. " Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens - und sind dabei zu verlieren ", warnte er mit Blick auf Dürren, Überschwemmungen, Unwetter und steigende Meeresspiegel.

Emissionen steigen weiter an

" Die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,7 Grad, mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben auf dem einzigen Planeten, den wir haben ", sagte Außenministerin Annalena Baerbock zu Beginn der Konferenz. Die Entscheidungen in Scharm El-Scheich werden deshalb oft als "letzte Chance für das Klima" beschrieben. Doch das war auch bei der Konferenz im vergangenen Jahr in Glasgow schon so. Und im Jahr davor. Und im Jahr davor. Währenddessen steigen die Treibhausgas-Emissionen weiter. Dabei sollten sie eigentlich sinken. Und zwar schnell, darin sind sich die meisten Wissenschaftler einig.

Die zahlreichen Beschlüsse, Vereinbarungen und Abkommen scheinen dem Klima offenbar nicht ausreichend geholfen zu haben. Viele davon wurden gar nicht erst umgesetzt und selbst wenn alle bisherigen Zusagen verwirklicht würden, werde die Erderwärmung nur auf 2,4 bis 2,6 Grad Celsius begrenzt, schrieb das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) Ende Oktober in seinem jährlichen Bericht und warnte vor gravierenden Folgen.

Meilenstein: Pariser Klimaabkommen

Dabei verpflichteten sich bereits bei der Weltklimakonferenz 2015 insgesamt 195 Staaten dazu, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das Pariser Klimaabkommen gilt als Meilenstein der internationalen Klimapolitik, untermauert durch nationale Klimaziele nebst entsprechender Maßnahmen, die alle fünf Jahre aktualisiert werden sollten. Allerdings nahm nur ein Bruchteil der Länder die Anpassungen 2020 auch wirklich vor und die allermeisten Staaten haben ihre Ziele regelmäßig krachend verfehlt, darunter auch Deutschland.

Das soll sich jetzt ändern: Mit dem neuen Klimaschutz-Gesetz will die Bundesregierung bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität erreichen, bis 2030 soll der Ausstoß an Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um mindestens 65 Prozent reduziert werden. Doch auch dieses Ziel droht deutlich verfehlt zu werden, wie der Expertenrat für Klimafragen Ende vergangener Woche in einem Gutachten darlegte.