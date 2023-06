Medienexperte gegen Verbot von Handys an Schulen

Für den Umgang mit Smartphones an Schulen gibt es keine Leitlinien von Schulministerien. Letztlich wird das in jeder Schule selbst entschieden. Feibel empfiehlt einen " konstruktive n" Ansatz, in dem die Kinder und Jugendlichen eingebunden werden - etwa bei der Aufstellung von Regeln zur Mediennutzung.

Digitale Medien sind super, aber Kindern soll es gut damit gehen. Medienexperte Thomas Feibel

Die Probleme seien groß, weil die digitale Erziehung lange vernachlässigt worden sei. Noch vor dem Umgang mit dem Smartphone beklagt Feibel das Fehlen einer frühen Medienbildung. Es fehle etwa an " Basics " im Umgang mit Computern, wobei man schon vor 20 Jahren gewusst habe, dass diese für Kinder mal wichtig werden. In der digitalen Erziehung sieht Feibel noch " sehr viel Luft nach oben ", wobei neben den Schulen auch Eltern gefordert seien.

Regelloses Aufwachsen mit Handys ist das Problem

Sie seien die ersten, die ihren Kindern Regeln im Umgang mit Medien näherbringen müssten, und da sieht Feibel Defizite: " Entscheidend ist das regellose Aufwachsen - das ist das Problem. " Die meisten Kinder könnten beispielsweise selbst entscheiden, wie viel Zeit sie mit dem Handy verbringen und was sie damit machen.

Mit dem Mediennutzungsvertrag regeln Eltern und Kinder einen wichtigen Teil ihres Familienlebens. WDR-Moderator Ralph Caspers