Neue seltene Grévy-Zebras im Kölner Zoo

Die jungen Hengste gehören zu der sehr seltenen Art der Grévy- Zebras. Sie sind eineinhalb Jahre alt und heißen Ferdinand und Silvester. Die beiden wurden im Zoo in Leipzig geboren und kamen erst am Samstag nach Köln.

"Männer-WG" auf Zeit

Im Kölner Gehege leben sie in einer Art Männer-WG ohne Weibchen - das ist in der Regel harmonischer und übrigens auch in freier Wildbahn so. Die Junggesellen sollen voneinander lernen - erst mit 4 bis 5 Jahren ziehen die jungen Hengste los, um eine Familie zu gründen.

Größte Wildpferde-Art

Grévy-Zebras im Gehege des Kölner Zoos

Grévy-Zebras gehören zu der größten Wildpferdeart. Die Tiere erreichen eine Schulterhöhe von bis zu 1, 60 Meter. Sie sind stark gefährdet. Der Kölner Zoo engagiert sich nach eigenen Angaben für die Erhaltung dieser für Afrika so typischen Tiere. In den europäischen Zoos leben aktuell 206 Grévy-Zebras. Nennenswerte Wildpolulationen gibt es heute nur noch in Äthiopien und Kenia.

