Artenschutz: Wenn Ökologen und Bauern für den Kiebitz in NRW kämpfen

"Kiwitt, kiwitt! Kiwitt, kiwitt!" - Immer wieder durchbricht der Ruf des Kiebitzes die Stille im Naturschutzgebiet Ahsewiesen im Lippetal. Mehrere Brutpaare kann Ökologe Christian Härting mittlerweile in jedem Frühling durchs Fernglas beobachten. Was vor ein paar Jahren noch ein alter Acker war, hat er mit der Biologischen Station Soest in ein geschütztes Vogelparadies umgewandelt.

Solche nassen Wiesenflächen sind wichtig für den Kiebitz, denn deutschlandweit gilt der Vogel des Jahres 2024 als stark gefährdet, sagt Härting: "Der Kiebitz mag weite Wiesen, auf denen Wasser steht und die erst spät im Jahr gemäht werden. Das bietet Nahrung und Schutz vor Fressfeinden wie dem Fuchs."

Christian Härting, Ökonom bei der Biologischen Station Soest

So Kiebitze erkennen und schützen

Erkennen kann man den Kiebitz an seinem auffälligen Federschopf am Kopf, dem markanten "Kiwitt" -Ruf und seinen spektakulären Sturzflügen. Er brütet am Boden und weil er nicht mehr genügend Wiesenflächen findet, weicht er auch auf Ackerböden aus. Dort werden Landwirte unabsichtlich zur Gefahr für seine gut getarnten Nester.

Kiebitz-Nester: gut versteckt und leicht zu übersehen

Christian Härting von der Biologischen Station Soest sucht deshalb zusammen mit Ehrenamtlichen ab März nach brütenden Kiebitzen auf den Ackerfeldern in der Region. Finden sie welche, werden die Nester mit rot-weißen Fähnchen markiert. "Diese Nester zu finden ist sehr zeitintensiv. Wir wollen es den Landwirten leicht machen, sie zu sehen, um die Nester so zu schützen."

Landwirte und Artenschützer als gemeinsames Team

Seit Jahren arbeitet er zum Beispiel mit Landwirt Sebastian Linnhoff aus Bad Sassendorf zusammen. Der ist dankbar für die Hilfe der Artenschützer: "Im Frühjahr ist so viel für Landwirte zu tun, da haben wir keine Zeit, Kiebitz-Nester zu suchen. Durch die Fähnchen ist es kein Problem, die Nester bei der Arbeit auf dem Acker zu umfahren oder einen kleinen Schutzkorridor zu bilden."

Landwirt Sebastian Linnhoff aus Bad Sassendorf