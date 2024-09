Kultserie "Die drei ???" wird 60

Jahrelang komplizierte Rätsel lösen, Verbrecher überführen und dafür keinen Cent erhalten - den Juniordetektiven Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aber ist die Zufriedenheit ihrer Klienten Lohn genug. Da reicht es, sich immer mal wieder etwas Taschengeld dazu zu verdienen, etwa auf dem Schrottplatz von Justus’ Onkel und Tante.

"Die drei ???" - die bis heute die erfolgreichste Hörspielserie der Welt

"Die drei Fragezeichen" ("Die drei ???") ist bis heute die erfolgreichste Hörspielserie der Welt. Erschaffen wurden sie von dem US -Journalisten und Autor Robert Arthur. Das erste Buch "The Three Investigators And The Secret of Terror Castle" erschien genau heute vor 60 Jahren. Vier Jahre später kam das "Gespensterschloss" auch in Deutschland raus. Die Serie wurden in den USA Anfang der 90er eingestellt, in Deutschland aber von verschiedenen Autoren fortgesetzt.

Inhalte faszinieren über Jahrzehnte

In "Die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss" will Regisseur Alfred Hitchcock einen Gruselfilm drehen und die drei Fragezeichen sollen für ihn ein passendes Gespensterschloss finden. Das schaffen sie natürlich auch. "Die flüsternde Mumie", "Der unheimliche Drache" - im Kinderzimmer auf Verbrecherjagd zu gehen - das macht offenbar geradezu süchtig. Spannende Abenteuer, sympathische Protagonisten und das Böse, das besiegt wird - die Inhalte faszinieren über Jahrzehnte.

Justus, Peter und Bob - Forever young

Jens Wawrczeck (v.l), Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck, die drei Sprecher der bekannten Hörbuchreihe "Die drei ???".

Heute sind die Sprecher der Hörspiele natürlich längst erwachsen. Die Detektive bleiben dagegen wohl für immer jung, sagt Justus-Jonas-Sprecher Oliver Rohrbeck: " Justus, Peter und Bob sind wahrscheinlich 17 oder 18 Jahre alt - ich löse das rein schauspielerisch, weil wir es ja neuerdings in den Folgen weglassen zu sagen - 'ja, wir müssen heute noch Schularbeiten machen' ."

Die Sprecher Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Wawrczeck gingen 2002 erstmals mit Live-Shows in Stadien wie die Lanxess-Arena in Köln. Seitdem hat sich ein Fünf-Jahres-Rhythmus etabliert.

Fünf Milliarden Streams pro Jahr

Peter Shaw (l-r, Nick Price), Bob Andrews (Cameron Monaghan), Justus Jonas (Chansellor Miller) observieren (undatierte Filmszene)

Seit den Anfängen ist ein komplettes "Drei ???"-Universum entstanden: Auf 226 Folgen bringt es die Hörspielserie mit den ewig jugendlichen Detektiven aus dem kalifornischen Phantasiestädtchen Rocky Beach mittlerweile. Mit dem Streaming erreichte der Hype noch einmal ein anderes Niveau - mit rund fünf Milliarden Streams pro Jahr. Auch mehrere zehn Millionen verkaufte Tonträger können sie vorweisen.

Schon in den 80ern hagelte es Gold- und Platinplatten für die Produktion. Neben den Live-Shows vor Tausenden Zuschauern, kommen Kinofilme und allerlei Merchandising-Artikel dazu. Und natürlich die Bücher. Das wirkliche Phänomen sind aber die Hörspiele. Die Faszination geht nun schon in die dritte Generation.

"Als Kind erlebt man die Fälle mit"

Karsten Haase aus Bochum ist Superfan. Er besitzt alle Bücher der "Drei ???" in der Erstauflage, zahlreiche fremdsprachige Bücher der drei Helden, ingesamt sind es 900 Stück. Dazu die Platten, Kassetten, CDs . " Ich habe gestern Abend nochmal den 'Karpatenhund' gehört. Das ist meine absolute Lieblingsfolge und ich weiß nicht, wie viele hundert Male ich den schon gehört habe ", schwärmt Haase. Er spricht von einem ganzen Netzwerk von Fans und dass er selbst viele Freunde über "Die drei ???" kennengelernt hat. Die Faszination für die Juniordetektive erklärt er so:

"Ich glaube, das ist dieses Ding, dass man sich als Kind, auch als Erwachsener, immer zurückversetzt fühlt - und als Kind diese Fälle der drei Fragezeichen natürlich lebt. Man kann miträtseln - man ist irgendwo vierter Detektiv." Karsten Haase, "Drei ???"-Fan und Sammler

Clever, pflichtbewusst, anständig

Die drei Jungs sind clever, pflichtbewusst, anständig - negative Überraschungen fallen bis zu einem gewissen Grad aus. Wie wichtig diese Berechenbarkeit offenbar ist, zeigen die negativen Fan-Reaktionen, als die drei Detektive zeitweise Freundinnen hatten. Es blieb bei einer kurzen Episode.

