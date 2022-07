Der "König von Mallorca" dankt ab: Jürgen Drews beendet seine Karriere

Nach über 50 Jahren auf der Bühne soll bald Schluss sein für Jürgen Drews: Der Schlagerstar ("Ein Bett im Kornfeld") kündigte am Samstagabend in Florian Silbereisens ARD -Show "Die große Schlagerstrandparty" mit Tränen in den Augen an, dass er sich zum Ende des Jahres zurückziehen werde. Seinen letzten Auftritt wolle der 77-Jährige in einer der Schlager-Shows mit Florian Silbereisen im Herbst feiern.

"Oft etwas wacklig auf den Beinen"