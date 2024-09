Eigentlich sollte ein Musikvideo gedreht werden, doch dann kam alles anders: Der US -Rockmusiker Jon Bon Jovi hat dazu beigetragen, eine Frau im US -Bundesstaat Tennessee aus einer Notlage zu retten. Der 62-Jährige redete zusammen mit einem Produktionsassistenten auf die Frau ein, die auf dem Rand einer Fußgängerbrücke in Nashville stand.

US-Rockmusiker Jon Bon Jovi

Die beiden Männer überredeten sie dazu, wieder über das Geländer zu steigen und sich in Sicherheit zu bringen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstag auf der Seigenthaler-Brücke, die über den Cumberland River führt. Die Zeitung "The Tennessean" berichtete, Bon Jovi habe auf der Brücke ein Musikvideo gedreht. Sie sei während der Dreharbeiten weiter für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen.

Hilfe ist möglich

Was kann ich tun, wenn ich selbst in eine ähnliche Lage wie Jon Bon Jovi komme? "Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Hilfe möglich ist" , sagte Psychotherapeut Reinhard Lindner, Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogramms (NaSPrO), am Donnerstag dem WDR . "Man kann Menschen, die in solchen Nöten stecken, durchaus ansprechen und fragen, wie es ihnen geht."