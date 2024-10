Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen euch Katja Goebel und Simone Maurer.

Jahrestag des Hamas-Überfalls auf Israel • Heute jährt sich der Terror-Angriff der Hamas auf Israel zum ersten Mal. Am 7. Oktober vergangenen Jahres hatten Hamas-Terroristen aus dem Gazastreifen Israel überfallen, etwa 1.200 Menschen wurden getötet, 255 als Geiseln verschleppt. Israels Armee führt seitdem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, seit einigen Wochen verstärkt auch im Libanon gegen die Terrormiliz Hisbollah. Zehntausende Menschen sind bei den Angriffen getötet worden, viele von ihnen Zivilisten. Auch der Iran hat Raketen auf Israel gefeuert. In Deutschland und Europa hat der Antisemitismus zugenommen.

In Düsseldorf wurden um 5:29 Uhr Kerzen entzündet.

Zum Jahrestag des Überfalls durch die Hamas, der die aktuelle Gewaltspirale auslöste, sind weltweit und in NRW verschiedene Aktionen geplant. Einige Gedenkveranstaltungen gab es bereits gestern, zu einem "Marsch des Lebens" in Düsseldorf kamen knapp 1.000 Menschen. Heute beginnen um Punkt 5:29 Uhr - dem Zeitpunkt des Angriffs - zunächst Mahnwachen, zum Beispiel in Düsseldorf und Dortmund.

Um 14 Uhr wird im Landtag der Opfer gedacht. Am Nachmittag gibt es Gedenkveranstaltungen etwa in Münster und Siegen. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf will zudem um 18 Uhr auf dem Synagogenvorplatz mit 1.200 Kerzen still an die Opfer erinnern. Kundgebungen sind auch in Dortmund und Bielefeld geplant. In Minden gibt es eine Gedenkstunde im Rathaus.

Bundeskanzler Scholz hatte zum Jahrestag vor blindem Hass auf Israel und Juden gewarnt. Er erklärte, dass er sich im Nahost-Konflikt weiter für einen Waffenstillstand und eine Zweistaatenlösung einsetzen will. Politisch könne gerne gestritten werden, so Scholz. Das dürfe aber keinen Einfluss auf das Leben jüdischer Menschen in Deutschland haben.