Auch der Islam-Experte Eren Güvercin sagt: " Sie (die Terroristen) wollen das Sicherheitsgefühl in Deutschland und in Europa in Mitleidenschaft ziehen. (...) Denen ist egal, ob man Muslime oder Nicht-Muslime als Opfer findet. Es geht vor allem darum, die Gesellschaften zu destabilisieren und Angst zu schüren. "

Zugleich warnt er davor, den Aufruf und die Wirkung - vor allem auf Jugendliche - zu unterschätzen: Seit dem 7. Oktober und dem Angriff der Hamas auf Israel gebe es eine Enthemmung in der islamistischen Szene. " Man muss solche Propagandakampagnen vom IS ernst nehmen. (...) Sie sind aktiver denn je an der Propagandafront. "

"Wir brauchen eine langfristige Strategie gegen Islamismus. Nur das Löschen allein wird nicht reichen." Eren Güvercin

Der IS versuche vor allem Einzelpersonen zu erreichen. " Wir beobachten, dass die Täter immer jünger werden. " Es gebe ganz neue Radikalisierungsprofile. " Die radikalisieren sich vor allem im virtuellen Raum. " Man müsse deswegen Plattform-Betreiber wie Tiktok noch mehr in die Pflicht nehmen. Das alleine reiche aber nicht aus. Es brauche vor allem in der Prävention einen neuen Ansatz.

