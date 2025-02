Die strengeren Sicherheitsauflagen sind schon für die Veranstalter in den großen Karnevalshochburgen eine Herausforderung. In kleineren Städten bringen sie Veranstalter und Verwaltung an den Rand des Machbaren.

Man versuche sich so gut wie möglich auf Karneval vorzubereiten, sagt Patrick Haas, Bürgermeister der Stadt Stolberg. Dabei müsse man aber mit Maß und Mitte überlegen, welchen Grad an Sicherheit man überhaupt herstellen könne. " Da wir aber gerade nicht in einer besonderen, außergewöhnlichen Lage sind, machen wir das so wie die Jahre davor auch ", sagt Haas.

Ähnlich verfährt man in der Nachbarstadt Eschweiler. Auch dort soll der Rosenmontagszug wie gewohnt stattfinden.

Zufahrtssperren an Rosenmontag in Dortmund und Duisburg

Die Stadt Dortmund setzt nach eigener Aussage auf ein " jährlich überprüftes und gegebenenfalls aktualisiertes Zufahrts-/Sperrkonzept zur Absicherung der Zugstrecke " an Rosenmontag. Dabei unterstütze die Stadt die Vereine insofern, als das sie für die Sperrungen sowohl Fahrzeuge als auch Personal stellt. Weiteres Ordner- und Sicherheitspersonal der Veranstalter und der Stadt sei entlang des Zugweges unterwegs.

In Duisburg stehen die Sicherheitskonzepte zu den Karnevalszügen laut Stadt bereits. Details will die Stadt nicht bekanntgeben, Ziel der Maßnahmen sei aber vor allem der Schutz vor großen Fahrzeugen, die in einen der Umzüge fahren könnten. " Vor dem Hintergrund der Tat in Magdeburg wurden sie noch einmal überprüft und auch sehr kritisch hinsichtlich leistungsstarker SUV oder Kleintransportern beurteilt ", heißt es aus dem Rathaus auf Anfrage.

Stadt Mülheim kümmert sich um Straßensperren

Die Karnevalisten in Mülheim haben das Glück, dass sich die Stadt um die Straßensperren während des Rosenmontagszugs kümmert. Diese würden immer größer, berichtet Markus Uferkamp, der Präsident des Hauptausschusses Gross-Mülheimer Karneval. Reichten früher noch normale Autos, müssten es mittlerweile Lkw oder große Container sein, die auch Bürgersteige mit abdecken.

Trotz der Hilfe durch die Stadt steigen auch in Mülheim die Kosten für die Vereine. So habe der Dachverband bereits 100 Sicherheitskräfte geordert, die Zug begleiten sollen. Trotz der höheren finanziellen Belastung, wolle man nicht kapitulieren. " Damit würden wir ein ganz falsches Zeichen setzen ", so Uferkamp.

Krefelder Karnevalisten leiden unter erhöhten Kosten

Vor allem finanziell wird es auch in Krefeld immer schwieriger. Peter Bossers, Präsident Comitée Crefelder Carneval, stören vor allem Sicherheitsauflagen, die er nicht für nachvollziehbar hält. So sei der Veranstalter von der Stadt angewiesen worden, auch Straßen abzusperren, in denen an Karneval kaum Menschen seien.

Mit jedem Zwischenfall - sei es das Unglück von der Loveparade in Duisburg, das Attentat vom Breitscheidplatz in Berlin oder jetzt Magdeburg - würden die Auflagen verschärft. Gerade die Lkw-Sperren binden laut Bossers enorm viel Personal, das ja auch bezahlt werden müsse.

Kontrollen in Kleve, Unsicherheit in Neukirchen-Vluyn

Auch in Kleve gelten an den jecken Tagen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Laut Stadt werden Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt verstärkt Kontrollen durchführen. Neben Waffen und Messern soll es dabei auch verstärkt um Jugendschutz gehen.

Besonders kritisch ist die Lage in Neukirchen-Vluyn. Dort ist seit Wochen unsicher, ob der Karnevalszug wegen der erhöhten Sicherheitsauflagen überhaupt stattfinden kann. Stadt, Polizei und Karnevalisten arbeiten noch immer an einem für alle stemmbaren Sicherheitskonzept für den Rosenmontagszug.