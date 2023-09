Iran-Demos in NRW - Todestag von Jina Mahsa Amini jährt sich

Die größte Demo findet wohl in Düsseldorf statt. Dort rechnen die Veranstalter mit 2.000 bis 3.000 Menschen. Start war um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Am Abend treten Künstlerinnen und Künstler aus dem Iran und Afghanistan auf, die jetzt in Düsseldorf leben. Sie spielen im Theatermuseum ein Solidaritätskonzert, um an die Missstände in beiden Ländern zu erinnern.

Bereits um 12 Uhr hat eine mehrstündige Mahnwache in Köln begonnen. Dort wurden vorab bis zu 400 Menschen erwartet. Dazu kommen einige kleinere Kundgebungen, die quer über den Tag und die Stadt verteilt sind. Weitere Demos gibt es in Münster und Bonn.

Bis zu 40.000 Menschen in Berlin erwartet

Die mit Abstand größte Demo in Deutschland dürfte aber in Berlin stattfinden. Dort rechnen die Veranstalter mit bis zu 40.000 Menschen. Auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart sind Demos angemeldet, genauso wie zum Beispiel in London, Wien und Stockholm.

Stand jetzt dürften aber deutlich weniger Menschen kommen als noch zu Beginn der Proteste im Oktober vergangenen Jahres. Damals waren in Bonn zum Beispiel laut Polizei 6.500 Menschen auf der Straße, in Köln etwa 1.600.

Deutlich weniger Teilnehmende erwartet als zu Beginn

Auch in den Wochen danach waren immer wieder tausende Menschen auf die Straßen gegangen, vor allem in Köln und Bonn. In Berlin nahmen 80.000 Menschen an einer Großdemo teil. Allerdings hatten die Veranstalter damals teils deutlich weniger Teilnehmende erwartet.

