WDR: Sie sagen fast in jeder Podcast-Folge: "Der Wald braucht uns nicht." Aber wir brauchen ja den Wald.

Wohlleben: Genau. Ich bin auch gar nicht gegen eine Holznutzung. Holz ist ein ganz toller Rohstoff. Die Frage ist: Wieviel kann man dem Wald abzapfen? Leider sind die Behörden in aller Regel in den Holzverkauf involviert. Die Fortstwirtschaft ist also gar nicht so unabhängig. Die sagen, dass alles gut so für den Wald ist. Das ist so, als würde man Schwerkranken noch kräftig Aderlass verschreiben und dann so einen Liter abzapfen. Das tut keinem gut. Das wird gerade mit dem Wald gemacht.

Wir müssen gucken, wo der Patient krank oder durch den Klimawandel angeschossen ist, und da kräftig auf die Bremse drücken. Zumal die Koalition gesagt hat, sie möchte alte Laubwälder schützen. Gerade da findet eine erhebliche Abnahme in den Biomassevorräten statt. Es geht gar nicht um die Fichten und Kiefern. Man bedient sich auch weiter ungeniert an intakten Wäldern.