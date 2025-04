WDR: Das Gesetz, auf dem dieses Urteil beruht, gibt es ja bereits seit fast neun Jahren. Damals wurde es unter dem Eindruck eines ganz anderen Korruptionsfalles erlassen, ohne das man ahnen konnte, wen es Jahre später trifft. Das schwächt aber nicht das Narrativ des Rassemblements National, oder?

Miard-Delacroix: Ja, das ist interessant, denn das ist genau ein Klientel – also ihre Wählerschaft besteht aus Menschen, die immer wieder sagen, die Justiz sei zu lax, man müsse viel stärker, viel schärfer vorgehen, insbesondere gegen diejenigen Politiker, diese korrupten Eliten, die sich bedienen und so weiter. Und genau so, wie man die ganz kleinen Delinquenten nicht straffrei auf freiem Fuß lassen darf, sollen auch die ganz Korrupten oben bestraft werden.

Und damals – und jetzt kursieren die Bilder und die Töne immer wieder – haben Marine Le Pen selber und ihre Partei dafür plädiert, dass die Gesetze noch schärfer werden sollten. Sie hat sogar für eine lebenslange Unwählbarkeit plädiert.

Und jetzt ist es wie ein Bumerang-Effekt, es wendet sich gegen sie selbst, weil sie sich selbst tatsächlich an Geldern in Höhe von vier Millionen immerhin – das ist auch für ihre Wählerschaft eine sehr hohe Zahl – bedient haben. Deswegen hat die Präsidentin des Gerichts gesagt, das sei auch ein Betrug – nicht nur ein Betrug am Europaparlament, sondern ein Betrug an den Wählern.