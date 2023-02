Blauer Haken soll kosten: Das plant Zuckerberg für Facebook und Instagram

Meta will auf seinen beiden Plattformen Instagram und Facebook ein Abo-Modell für verfizierte Profile testen, zunächst in Australien und Neuseeland. Wer bereit ist, die knapp zwölf Dollar - also aktuell etwas mehr als elf Euro - im Monat zu zahlen, soll besser vor Fake-Profilen geschützt sein und mehr Kundenbetreuung bekommen.

Mehr Reichweite und Sichtbarkeit

Marc Zuckerberg gibt aber auch zu, dass sowohl Reichweite als auch Sichtbarkeit dieser Accounts erhöht werden. Wie stark diese Bevorzugung ausfällt, werden die Tests in Australien und Neuseeland zeigen. Wann die Funktion auch in Deutschland eingeführt wird, kann das Unternehmen noch nicht sagen.