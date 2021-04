Das könnte die Bundes-Notbremse für NRW bedeuten

Berlins Bürgermeister Michael Müller

Die Länder sollen aber Entscheidungsmöglichkeit im Bildungsbereich behalten. " In der Umsetzung werden wir in der Pflicht bleiben. Die Kitas sind schon jetzt in einem Notbetrieb und die Schulen werden bis zu einer 200er Inzidenz auch weiter - in der Verantwortung der Länder - in einen Wechselunterricht gehen oder nur für einige Jahrgänge geöffnet oder auch ganz zu gemacht ", sagte Berlins regierender Bürgermeister und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller, gestern im ZDF-heute Journal. Das werde man vor Ort entscheiden müssen.

Gesetzesänderung in zwei Wochen

Gesetz muss noch durch den Bundestag

Mit den Maßnahmen will die Regierung die dritte Corona-Welle brechen. Der Plan zur Änderung ist in den Ländern größtenteils auf Zustimmung gestoßen. Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, das Infektionsschutz-Gesetz zu ändern, um einheitliche Regelungen für Regionen mit hohen Infektionszahlen zu schaffen. Der bisherige Flickenteppich an länderspezifischen Einzelregelungen soll so vereinheitlicht werden.

Die Pläne sollen nächste Woche im Bundestag beraten werden. Michael Müller gehe davon aus, dass es rund zwei Wochen dauert, bis die Gesetzesänderung durch ist. Es soll aber so bleiben, dass Bund und Länder sich absprechen.