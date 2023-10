Die Zahlen überraschen: Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ( OECD ) zeigen, dass es heute sogar leichter ist, an ein eigenes Haus zu kommen als in den 1980er-Jahren. Der Erschwinglichkeitsindex, den die OECD auf Basis von Immobilienpreisen und Einkommen berechnet hat, sinkt seit einigen Jahren. Denn insgesamt sind die Einkommen deutlich stärker gestiegen als die Immobilienpreise.

Warum das Gefühl - es geht nicht?

Trotzdem: Für viele fühlt sich der Traum nach den eigenen vier Wänden unerreichbar an. Denn nur das Einkommen und die Preise für ein Eigenheim zu betrachten, ist zu kurz gedacht. Die Gründe sind: Die gestiegenen Zinsen, die die Kredite für die Finanzierung doppelt so teuer machen, wie noch vor wenigen Jahren. Die Anschlussfinanzierung, die vielen den letzten Nerv kosten könnte. Das hohe Eigenkapital, das man angespart haben muss, um überhaupt kaufen zu können. Die Einkommen, die hier in Deutschland zwar gestiegen sind, aber immer ungleicher verteilt sind.

Die größte Hürde ist laut Experten das hohe Eigenkapital, das Hauskäufer heute aufbringen müssen - bis zu 20 Prozent des Kaufpreises muss man schon auf Anhieb zahlen können, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Ein Reihenhäuschen in Deutschland kostet laut dem unabhängigen Analysehaus Bulwiengesa durchschnittlich 550.322 Euro, dafür muss man also rund 110.000 Euro gespart haben. Das ist ein Durchschnittswert für ganz Deutschland, entsprechend kostet eine solche Immobilie in den Ballungsgebieten mehr, in strukturschwachen Gegenden, wie etwa in Thüringen, dementsprechend weniger. Aber so viel Geld ansparen, bei den Lebenshaltungskosten heute und der Inflation? Würde ich auch mit meinem Partner zusammen nicht schaffen, selbst wenn wir zehn Jahre nicht in den Urlaub fahren. Sorry.