Petra und Wolfgang aus Geseke sind mit ihrem Hund Sam gekommen. Der Dackel ist zweieinhalb Jahre alt. Damit er vom Hundeweihnachtsmarkt auch alles mitbekommt, haben ihn Frauchen und Herrchen in einen Rucksack gesteckt. Den trägt Herrchen vor dem Bauch. Gerade haben sie sich über Leinen und Halsbänder informiert.

"Mit Gleichgesinnten unter sich sein"

Stöbern, nach Neuigkeiten schauen, mit Gleichgesinnten unter sich sein - so lauten die Kommentare der Besucher im Tagungszentrum in Bad Sassendorf. Dort gibt es so ziemlich alles, was Zweibeiner für ihre Vierbeiner begehren. Zum Beispiel Schnüffelteppiche: In den Stoff-Schlaufen kann man Leckerli verstecken, die der Hund dann suchen und erschnüffeln muss. Einen Stand weiter gibt es Halsbänder aus Softshell. Michaela aus Sendenhorst präsentiert Bänder in unzähligen Farben und Mustern. Für die Größe eines Cocker Spaniels müsse man 28 Euro zahlen, sagt die Geschäftsfrau.

Hundemäntel, Schnüffelteppiche, Halsbänder

Petra und Wolfgang tragen Hund Sam im Rucksack.

Angelika, Iris und Annika beraten über einen Hundemantel. Annikas Hund friert so schnell. Größe "M" wäre passend. Annika zögert noch. Der Mantel für den kleinen Hund würde 33 Euro kosten. Wenige Meter weiter hat Hans Osterberg aus Wuppertal schon zugeschlagen. Er hat Attila ein neues Geschirr gekauft. Der 14-jährige Hund lässt das neue Stück gleich an.

"Hundeweihnachtsmarkt trifft einen Nerv"

Mehr als 2.000 Besucher werden im Tagungszentrum in Bad Sassendorf erwartet. Etwa ein Drittel der Gäste bringt seinen Hund mit, sagt Geschäftsführerin Britta Keusch. Der Weihnachtsmarkt für Hunde sei eine echte Marktlücke in der Vorweihnachtszeit. Dabei gehe es nicht nur um Geschenke für den besten Freund des Menschen. Auch für ihre Frauchen und Herrchen: An einem Stand wird ein Hunde-Fotoshooting angeboten.

Vortrag zu Kind und Hund

Außerdem gibt es für Menschen mit Handycap einen Infostand zur Frage "Wie bekomme ich einen Therapiehund?". Und in Vorträgen geht es zum Beispiel nicht nur um die "kreative Hundemahlzeit", sondern auch um "Kind und Hund – wie harmonisches Zusammenleben funktioniert".

Der Hundeweihnachtsmarkt in Bad Sassendorf findet Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Tagungszentrum statt.

Wir berichten über dieses Thema am 9.12.2023 auch im WDR Fernsehen, in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr.