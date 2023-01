Historical Figures: KI simuliert Chats mit Hitler, Goebbels oder Ford

Künstliche Intelligenz (KI), die heute Chat-Bots wie Chat-GPT3 und damit Plaudereien in ganz normaler Sprache ermöglicht, sorgt im Augenblick für viel Aufsehen. Entwickler versuchen händeringend, die Möglichkeiten der neuen Technologie auszuloten. Der neueste Coup: Seit Anfang des Monats gibt es in Apples App-Store eine App namens "Historical Figures" (historische Figuren), die simulierte Chats (Plaudereien) mit längst verstorbenen Prominenten ermöglicht.

KI bietet Auswahl: Über 20.000 historische Figuren

Chatten mit Jesus: Mit der App "Historical Figures" kein Problem

Die Auswahl ist riesig: Über 20.000 Prominente stehen zur Auswahl, darunter Goethe, Schiller, Shakespeare, aber auch Jesus, Kleopatra oder Jimmy Hendrix. Benutzer geben Fragen an, die Chat-KI antwortet. Dabei versucht die KI, die erwartbaren Antworten der jeweils ausgewählten prominenten Person zu simulieren. Basierend auf ein zuvor durchgeführtes ausführliches Training: Die KI wurde mit Texten und Werken der jeweiligen Personen "gefüttert", aber auch mit Texten über sie.

Auf diese Weise wird Chat-GPT3, die frei zugängliche KI hinter der App, mit dem "Wissen" von und über die Person versorgt. Die KI "weiß" also nicht nur eine Menge über die Person und die Thematik, mit der sich die Person beschäftigt hat, sondern oft auch, wie sie sich auszudrücken pflegte. Im Chat versucht die KI nun, mögliche Antworten des jeweiligen Promis zu simulieren. Was durchaus auch in deutscher Sprache möglich ist.