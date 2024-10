Da ist zum einen der Komet Tsuchinshan-Atlas, der in etwa 70 Millionen Kilometer Entfernung an der Erde vorbeifliegt. In den kommenden Tagen wandert er von NRW aus gesehen immer höher in den Nachthimmel und kann dann nach Einbruch der Dämmerung sogar mit dem bloßen Auge gesehen werden - vorausgesetzt die Wolkendecke öffnet sich.

Vielversprechender sind da die Polarlichter, die bereits in den vergangenen Tagen über vielen Regionen Deutschlands beobachtet werden konnten. Das Naturphänomen erhellte etwa den Himmel über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Es tauchte aber auch anderswo auf: Über den USA , Großbritannien und selbst in Südfrankreich leuchteten rote bis grüne Lichtschleier am Himmel über dem Mittelmeer.

Hohe Sonnenaktivität sorgt für Polarlichter

Grund für das Spektakel ist die aktuell erhöhte Sonnenaktivität. Die US -Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) meldete in der Nacht zu Freitag, dass die aktuellen Stürme Kategorie G4 erreicht hätten. Die in großen Teilen Deutschlands sichtbaren Polarlichter im Mai wurden von einem Sturm der Kategorie G5 ausgelöst, der höchsten Kategorie.

Wann die Chancen auf Polarlichter in den kommenden Nächten besonders gut stehen, lässt sich auf dem "Aurora Dashboard" des Space Weather Prediction Centers ablesen. Dort gibt es "Wettervorhersagen für den Weltraum".