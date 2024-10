Giorgia Meloni und Wolodymyr Selenskyj in Rom

Selenskyj in Berlin • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt heute nach Berlin. Er trifft auf Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zuvor war der ukrainische Präsident in Rom. Ministerpräsidentin Meloni hat ihm dort in Aussicht gestellt, dass es in Italien eine Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine geben soll. Laut Meloni soll sie im Juli 2025 stattfinden.

Auswirkungen von Milton • In Florida in den USA beginnt das Aufräumen nach Hurrikan Milton. Der hat deutlich weniger zerstört, als vorher befürchtet. Dennoch gab es schlimme Folgen: Mindestens zehn Menschen sind ums Leben gekommen. Vielerorts sind Häuser beschädigt worden und stehen noch unter Wasser. Mehr als drei Millionen Haushalte haben keinen Strom. Der Hurrikan hatte nach Behördenangaben mindestens 27 Tornados ausgelöst.

Bekanntgabe Friedensnobelpreis • Heute wird in Oslo bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis erhält. Als mögliche Anwärter wurden im Vorfeld mehrere Organisationen gehandelt, die im Nahen Osten engagiert sind, etwa das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA, die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq und die israelische Menschenrechtsgruppe B'Tselem.

Poldi bei seinem Abschiedsspiel

Abschiedsspiel von Poldi • Der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski ist am Abend zum letzten Mal im Stadion seines Herzensclubs 1. FC Köln aufgelaufen. Bei seinem Abschiedsspiel waren einige Weltmeisterkollegen von 2014 dabei. Im Stadion waren auch viele polnische Fans, die Podolskis aktuellem Verein angehören. Bei ihrer Anreise war es in der Kölner Innenstadt zu Randale und Gewalt gekommen. Ein polnischer Fußballfan wurde niedergestochen.

Transporter verunglückt - Stillstand auf der A3 • Rund um Solingen standen gestern vom Nachmittag bis zum späten Abend Tausende Autofahrer im Stau auf der A3. Dort hatte es einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Dabei waren laut Feuerwehr mehrere Fässer einer ätzenden Chemikalie ausgelaufen.

Evakuierung und Bombenentschärfung in Köln • Heute soll es soweit sein: Eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll entschärft werden. Es ist die womöglich größte Bomben-Evakuierung seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Geschätzt 10.000 Anwohner müssen am Freitag aus ihren Wohnungen. Auch drei Kliniken sind betroffen.

Urteil zu Brandstiftung Luisenhospital • Heute wird voraussichtlich das Urteil im Prozess um einen Brandanschlag im März am Luisenhospital in Aachen gesprochen. Einer 66 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Mord in zwei Fällen in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Die Frau soll mit einer selbstgebastelten Sprengstoffgürtelattrappe auf die Polizei zugelaufen sein. Es soll ein Schaden von mehr als 25 Millionen Euro entstanden sein.

DAS WETTER IN NRW

Herbstlich schönes Wetter erwartet

Freundliches Herbstwetter, aber kühler • Der Tag bringt eine Mischung aus Sonnenschein und meist lockeren Wolkenfeldern. Am Vormittag ist es nach örtlichem Nebel weitgehend trocken. Am Nachmittag setzt sich das meist freundliche und überwiegend trockene Herbstwetter fort. Es bleibt kühler als zuletzt mit Höchstwerten von 9 bis 14 Grad, in Lagen oberhalb von 500 Metern sind es 6 bis 8 Grad.