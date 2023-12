Wo Bedürftige an Weihnachten ein warmes Essen und Geschenke bekommen

Vor allem für Menschen in finanzieller Schieflage oder für Wohnungslose wird das Weihnachtsfest anders. In vielen Städten in NRW gibt es deswegen für sie besondere Aktionen. Ein - bei weitem nicht vollständiger - Überblick von Aachen bis nach Bielefeld, welche Aktionen es zu Weihnachten gibt.

Von Kaffee&Kuchen bis zum Gänsebraten

Zum Beispiel organisiert der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Hagen seit Jahren für Bedürftige oder Alleinstehende an Heiligabend eine Weihnachtsfeier. Es gibt dort Kaffee & Kuchen, ein Bühnenprogramm und ein Weihnachtsessen. Etwa 60 Ehrenamtliche machen diesen Abend möglich. Rund 300 Menschen werden erwartet. Auf der Feier in Düsseldorf erwartet das CVJM dieses Jahr sogar 400 Menschen. Dort findet das Fest zum 96. Mal statt.

Auch in Aachen werden an Heiligabend rund 150 Bedürftige in der Suchthilfe "Café Plattform" erwartet. Neben Ehrenamtlichen packen am 24. Dezember auch bekannte Persönlichkeiten wie der Bürgermeister mit an. In Dortmund machen vor allem zahlreiche Spendengelder eine Weihnachtsfeier für Wohnungslose möglich. Rund 30 Helfer servieren an Heiligabend Gänsebraten mit Rothkohl und Kartoffeln.

Zahlreiche Träger unterstützen

Organisiert werden die Feiern für bedürftige Menschen von verschiedenen kirchlichen und privaten Trägern und Hilfsorganisationen. Der Bielefelder Bahnhof wird zum "Bahnhof Bethlehem". Rund 400 Menschen bekommen dort in der Bahnhofsvorhalle an Heiligabend Essen und Geschenke. In Münster lädt die katholische Kirche zur "Offenen Weihnacht". Gekocht wird von der Bundeswehr.

Hilfe durch Spenden und Ehrenamt

Dieses Jahr zählen die Tafeln in Nordrhein-Westfalen über 600.000 Bedürftige. "Die Tafeln tun ihr Bestes, aber schaffen die ganze zusätzliche Arbeit kaum", sagt Vizechefin Petra Jung vom Tafel-Landesverband NRW. Wie immer suchen die Tafeln auch gerade an Weihnachten dringend Menschen, die Essen sortieren, verteilen oder ausgeben. Melden kann man sich bei den Tafeln online. Auch bei den Maltesern kann man Bedürftige per Wärmebus, in der Kleiderkammer oder mit einem gemeimsamen Frühstück helfen. Hier braucht man vorher je nach Bereich Schulungen.

Unsere Quellen:

- Tafel Nordrhein-Westfalen

- CVJM

- Aachener Zeitung

- Stadtdekanat Münster

- Evangelische Kirche Westfalen

- Malteser Hilfsdienst

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 20.12.2023 im Hörfunk auf WDR 5.