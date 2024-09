Ab dem ersten Oktober beginnt die Heizsaison. Nach dem Energie-Preisschock 2022 gibt es das zweite Jahr in Folge gute Nachrichten: Viele Verbraucher werden auch dieses Jahr weniger fürs Heizen zahlen.

Muss der Vermieter die Heizung jetzt anstellen?

Es gibt keine gesetzliche Regelung, wann die Heizperiode beginnt und endet. Das steht aber meist im Mietvertrag. Falls es dort nicht geregelt ist, gilt allgemein der Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. April. Dazu gab es in der Vergangenheit verschiedene Gerichtsurteile. Auch außerhalb dieses Zeitraums muss der Vermieter heizen, wenn die Temperaturen zu niedrig sind. Es gibt zum Beispiel ein Urteil des Landgerichts Kassel dazu: Danach muss der Vermieter heizen, wenn die Zimmertemperaturen unter 16 Grad liegen bzw. zwei Tage in Folge unter 18 Grad. Allgemein kann der Mieter mit Mietminderung drohen, sollte der Vermieter nicht heizen. Dafür muss er dem Vermieter eine Frist setzen, in der er den Mangel beheben muss.

Ist der Vermieter verpflichtet, für bestimmte Mindesttemperaturen zu sorgen?

Eine Mindesttemperatur zwischen 20 und 22 Grad muss tagsüber für Mieter möglich sein.

Die Temperaturen sind ebenfalls nicht vom Gesetzgeber geregelt. Doch auch hierzu gibt es Gerichtsurteile. Daraus haben sich bestimmte Mindestwerte eingebürgert: So müssen Vermieter die Heizung so einstellen, dass die Mieter in der Wohnung Mindesttemperaturen zwischen 20 und 22 Grad erreichen können (von 6 bis 23 Uhr). In der Nacht reichen Temperaturen zwischen 17 und 18 Grad aus. Kühlen Zimmer stärker aus, steigt die Gefahr von Schimmelbildung.