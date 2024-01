Kundgebung in Düsseldorf: Jüdische Gemeinde erinnert an Geiseln

In Israel erinnerten die Menschen seit dem Samstagabend mit mehreren Veranstaltungen an den Angriff der Terrorgruppe. Bei einer Massenkundgebung in Tel Aviv machten nach Angaben von Organisatoren etwa 120.000 Menschen auf das Schicksal der Geiseln aufmerksam.

Plakate mit den Gesichtern von Geiseln

Tausende demonstrierten in Tel Aviv auch für einen Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu. Sie warfen seiner Regierung vor, nicht genug zu tun, um die im Gazastreifen weiter festgehaltenen Geiseln nach Hause zu holen. Hunderte israelische Unternehmen traten am Sonntag als Zeichen der Solidarität mit den Geiseln in einen 100 Minuten langen Streik.