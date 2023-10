Hamas-Propaganda: "Das hat fast schon Hollywood-Charakter"

WDR: Das heißt, dass viele muslimische Jugendliche diese Videos für bare Münze nehmen?

Yilmaz: Nicht nur die muslimischen Jugendlichen. Solche Narrative sind generell in der Jugendkultur verbreitet, so dockt auch eine Bewegung wie "Fridays For Future" sehr stark an dieses Bild von Ohnmacht und Macht an. Leider sind diese Erzählungen derzeit sehr mehrheitsfähig. Diese Hamas-Videos sind sehr emotional, dadurch sind die Menschen sehr bewegt und ergriffen. Und dazu kommt hier der Algorithmus der Sozialen Medien: Wenn ich ein solches Bild like, kommt direkt das nächste. So gerät man in eine Maschinerie hinein, in der man mit dem absoluten Horror konfrontiert wird. Da geht es dann nicht mehr um Fakten oder um die Wahrheit, sondern nur noch um pure Emotion.