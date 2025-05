Es wird magisch am 28. Juni, hat die Ruhr Tourismus GmbH bei der Vorstellung des Programms der Extraschicht 2025 versprochen. Dann öffnen wieder ehemalige Industrieanlagen, Museen und Kulturstätten ihre Tore im Ruhrgebiet.

Großes Spektakel im Ruhrgebiet geplant

An 35 Spielorten gibt es ein richtiges Spektakel: Lichtinszenierungen, Shows, Musik, Stelzenläufer und Akrobaten. In den Flottmann-Hallen und im Skulpturenpark in Herne wird es eine Co-Produktion der Akrobatikshow Urbanatix und dem Theater Kohlenpott geben - eine Mix aus Schauspiel, Jonglage und Tanz.

Akrobaten und Künstler wie dieser sind auch bei der Extraschicht dabei

Wie in den Vorjahren werden tausende Menschen die alten Industriestätten besuchen, alte Zechen wie Zollverein in Essen oder Fürst Leopold in Dorsten werden in buntes Licht getaucht, im Bochumer Bergbaumuseum gibt es eine Licht- und Lasershow.

Zwei neue Spielorte bei Extraschicht dabei

Neu dabei in diesem Jahr ist die Kampfbahn Glückauf in Gelsenkirchen. Am ehemalige Stadion vom Traditionsverein Schalke 04 treffen Fußball, Einwanderung und Bergbau aufeinander. Es gibt Führungen und einen Talk mit ehemaligen Schalke-Legenden.

Außerdem neu dabei ist der Speicher100 in Dortmund. Ein großer Speicher direkt am Dortmunder Hafenbecken wird seit 2018 umgebaut zu einem Kulturort. Dort sind Live-Musik, Malerei, Fotografie und Videokunst geplant.

Kultur satt an den Spielorten

Viel Kultur auf den Industriestandorten, wie hier im Landschaftspark in Duisburg

Auch zwei Hauptbahnhöfe sind wieder Teil der Extraschicht: in Bochum gibt es eine Open-Air Basketball-Arena, bei der sich regionale Teams beim 3x3 Turnier spannende Spiele liefern. In Essen wird es musikalisch mit Gospel und Pop.

Die Besucher können wie im Vorjahr mit Shuttlebussen von 18 bis 2 Uhr zwischen den Standorten pendeln. An vielen Spielorten gibt es spektakuläre Abschlussfeuerwerke. Allein im vergangenen Jahr kamen rund 150.000 Besucher zur Extraschicht.