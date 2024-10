Aufgedeckt wurden die Fälle, als Dominique Pélicot wegen eines anderen Vergehens ins Visier der Justiz geriet und die Ermittler auf etwa 4.000 Fotos und Videos von Vergewaltigungen der offensichtlich bewusstlosen Frau stießen. Die Ermittler identifizierten 50 der Männer, die sich nun neben dem Hauptangeklagten vor Gericht verantworten müssen. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 20 Jahren.

Seit Bekanntwerden des Falles sind in Frankreich Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für Opfer sexualisierter Gewalt zu zeigen.

WEITERE NACHRICHTEN

Ministerpräsidenten diskutieren über Migration und Sicherheit • In Leipzig treffen sich die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer heute zu ihrer Jahreskonferenz. Sie beraten bis Freitag über aktuelle Herausforderungen der Kommunen. Im Fokus stehen die Themen Migration und Sicherheit. NRW gehört zu den Ländern, die vergangene Woche das Sicherheitspaket der Ampel-Regierung im Bundesrat blockiert haben, weil es ihnen nicht weit genug geht. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) dürfte versuchen, in Leipzig noch weitere Länder auf die Linie von NRW zu ziehen.

Mann vor Kölner Fitnessstudio erschossen • Nach den tödlichen Schüsse gestern in Köln-Kalk ist der Täter weiter flüchtig. Eine Mordkommission fahndet nach ihm. Der bisher unbekannte Täter soll gestern Nachmittag vor einem Fitnessstudio in Köln einen oder mehrere Schüsse auf einen 32 Jahre alten Mann abgegeben haben. Laut der Polizei kam das Opfer schwer verletzt ins Krankenhaus und ist dort verstorben. Der Täter soll auf einem E-Scooter geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Prozess um Hauseinsturz in Düsseldorf beginnt • Mehr als vier Jahre nach dem Hauseinsturz mit zwei Toten in der Düsseldorfer Innenstadt beginnt heute vor dem Landgericht der Prozess gegen fünf Beschuldigte. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Baugefährdung. Bei dem Unglück waren im Juli 2020 zwei Bauarbeiter im Alter von 35 und 39 Jahren ums Leben gekommen.

Münster stellt Projekt zur Erdwärme-Erkundung vor • Die Stadtwerke Münster stellen heute sogenannte Geophone vor. Die orangefarbenen Messgeräte sollen Daten sammeln, ob Münster mit Erdwärme (= Geothermie) versorgt werden kann. In den kommenden zwei Wochen werden 36.000 Geräte an Feldern, Straßen, aber auch in Vorgärten platziert; die Messungen laufen bis Dezember.

Auf dem Weg Richtung Klimaneutralität bietet die Nutzung von Erdwärme großes Potenzial. Schätzungen zufolge könnten 40 Prozent der Wärmeversorgung Deutschlands aus Geothermie sichergestellt werden.

Enttäuscht: BVB Spieler Niklas Süle

BVB unterliegt Real Madrid • In der Fußball Champions League hat Borussia Dortmund sein Auswärtsspiel bei Real Madrid verloren. Dortmund unterlag am Ende 2:5. Heute Abend spielt Leverkusen in Brest. Das Spiel beginnt um 18.45 Uhr.

Massenhaft Häftlinge in Großbritannien entlassen • Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen sind in Großbritannien mehr als 1.000 Häftlinge vorzeitig entlassen worden. Justizministerin Shabana Mahmood sagte, das Gefängnissystem habe " kurz vor dem Zusammenbruch " gestanden. Schon im September waren mehr als 1.700 Inhaftierte vorzeitig freigekommen. Inzwischen kommen dafür schon Häftlinge in Frage, die 40 Prozent ihrer Strafe verbüßt haben. Sexualstraftäter sind davon ausgeschlossen.

Mit einer Drohne Aufnahme von Kunstwerken machen? • Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet heute, ob man mit einer Drohne Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Kunstwerken machen und diese verbreiten darf. Ein Buchverlag hat für einen Führer zu Halden des Ruhrgebiets Luftbildaufnahmen verschiedener Kunstinstallationen auf Bergehalden genutzt, die mittels einer Drohne gefertigt wurden. Geklagt hat unter anderem der Künstler Jan Bormann aus dem Ruhrgebiet, er gilt als " Vater der Haldenkunst ".

Asterix und Obelix als Wachsfiguren

Asterix und Obelix kommen ins Pariser Wachsfigurenkabinett • Pünktlich zum 65. Geburtstag bekommen die beliebten Comic-Figuren Asterix und Obelix eine besondere Ehre: Sie werden lebensgroß und begleitet von ihrem Hund Idefix im Pariser Wachsfigurenkabinett aufgestellt. Die Töchter der beiden Schöpfer der unbesiegbaren Gallier (Albert Uderzo und René Goscinny) sind auch dabei, um diesen denkwürdigen Tag zu feiern.

DAS WETTER IN NRW

Sonniger Herbsttag • Der Tag startet bei uns im Westen gebietsweise neblig-trüb und die Sicht kann stark eingeschränkt sein. Nach Auflösung der Nebelfelder wird es im Laufe des Tages verbreitet freundlich und trocken mit viel Sonne und nur harmlosen Wolken. Dazu in Lüdenscheid 14 Grad, in Münster und Höxter 15 Grad, Duisburg und Düren kommen auf 16 Grad.