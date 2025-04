Flatterband an der Schermbecker Landstraße in Wesel, Beamte der Spurensicherung in weißen Overalls suchen das Gelände ab, davon hatte am Sonntag zunächst die NRZ berichtet. Passanten hatten die Leiche gefunden. Auch ein Rollstuhl wurde vor Ort beobachtet - ob er mit der Tat in Verbindung steht, ist nicht bekannt.

Obduktion am Montag

Im Laufe des Montags will sich die zuständige Staatsanwaltschaft in Duisburg zu dem Fall äußern. Schon am frühen Morgen sind die Ermittler der Duisburger Mordkommission im Polizeipräsidium zusammengekommen, um ihre Erkenntnisse zu besprechen und zu analysieren. Am Sonntag gab es auf WDR -Anfrage noch keine Infos.

Ergebnisse der Ermittler sind bislang nicht bekannt. Nach aktuellen Informationen der Staatsanwältin soll die Leiche im Laufe des Montagmorgens obduziert werden. " Noch steht die Todesursache nicht fest ", berichtete sie dem WDR.

