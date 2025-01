Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Jörn Kießler und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

Nach den Parteitagen am Wochenende • Nach den Parteitagen von SPD, AfD und BSW am Wochenende nimmt der kurze Wahlkampf Fahrt auf. Bundeskanzler Scholz startet heute seine Wahlkampftour in NRW: um 11 Uhr in Bielefeld, um 15 Uhr in Lünen, ab 19 Uhr in Münster. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck und die Thüringer Vize-Ministerpräsidentin Wolf (BSW) waren am Abend im ARD-"Bericht aus Berlin".

CDU-Kanzlerkandidat Merz diskutiert heute in Bochum mit dem Arbeitnehmerflügel der CDU. Die CDU hat derweil auf ihrer Vorstandsklausur in Hamburg schon ein Sofortprogramm beschlossen und bereitet sich auf die Regierungsübernahme vor: Das Team von Kanzlerkandidat Merz vertraut den Umfragen und setzt offenbar auf einen schwachen Koalitionspartner, der bereit ist, die CDU-Ideen mitzutragen.

Die vorgezogene Bundestagswahl stellt die Kommunen vor besondere Herausforderungen bei der Briefwahl. In Gummersbach sind die Online-Anträge ab heute möglich, in Köln ab morgen. Dortmund bittet seine Bürger, die Wahlbenachrichtigungen abzuwarten - diese kommen voraussichtlich am 22. und 23. Januar.