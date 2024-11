Drogenkonflikt in Köln: Zwei Festnahmen • Im Kölner Drogenkonflikt gab es zwei weitere Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Spezialeinheiten setzten gestern mitten in Köln einen 25-jährigen Deutschen und einen 24-jährigen Deutsch-Tunesier fest. Es geht um eine Entführung in Hürth bei Köln und den Handel mit 700 Kilo Cannabis, so die Staatsanwaltschaft. Das Cannabis sollen die beiden von der mutmaßlich niederländischen sogenannten "Mocro-Mafia" zum Weiterverkauf in Köln geliefert bekommen haben. Davon verschwanden rund 350 Kilo. Das führte offenbar zu dem Konflikt im Drogenmilieu.

Bundeskongress der Jusos geht weiter • In Halle setzen die Jungsozialisten heute ihren Bundeskongress fort. Erwartet werden Parteichefin Saskia Esken, ihr Vize Hubertus Heil sowie Generalsekretär Matthias Miersch. Die Politprominenz aus Berlin muss sich auf harte Auseinandersetzungen einstellen. Die Jusos hatten gestern mit scharfer Kritik auf die zähe und kontroverse Debatte über die SPD -Kanzlerkandidatur reagiert. Juso-Chef Philipp Türmer sprach den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil die Führungsfähigkeit ab.

Knackt der Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke? • Die digitale Kryptowährung Bitcoin pirscht sich weiter an die 100.000-Dollar-Marke heran. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg gestern in der Spitze um 1,5 Prozent auf 99.525,18 US -Dollar und markiert damit ein frisches Rekordhoch. Seit der Wahl von Donald Trump zum US -Präsidenten Anfang November hat der Bitcoin-Kurs rund 40 Prozent zugelegt. Knackt der Bitcoin an diesem Wochenende die 100.000-Dollar-Marke? Übrigens kann man in NRW mancherorts mit Kryptowährungen bezahlen.

Annalena Baerbock und ihr Mann beim Bundespresseball 2023

Ehe-Aus bei Annalena Baerbock • Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Ehemann Daniel Holefleisch haben sich nach 17 Jahren Ehe voneinander getrennt. " Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind ", erklärten die beiden in einem gemeinsamen Statement, über das Bild.de zuerst berichtet hatte. Über die Gründe für die Trennung äußerten sich Baerbock und Holefleisch nicht. Es gebe " keine neuen Partner ", stellten beide klar. Das Paar hat zwei Töchter.

Fahrerlose Busse schon ab 2026? • Das Kraftfahrt-Bundesamt erwartet einen schnellen Durchbruch beim autonomen Fahren. Der Präsident der Behörde, Richard Damm, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass schon in den nächsten beiden Jahren selbstfahrende Robo-Busse in den ersten Städten unterwegs sein könnten. Zu erwarten sei, dass es in fünf bis zehn Jahren zu einem breiten Einsatz selbstfahrender Busse und Lkw komme, die ganz ohne Fahrer unterwegs seien.

WDR-Reportage: Das macht Crack mit dir • Die Zahl der Crack-Süchtigen in NRW nimmt zu. Die Droge wirkt schnell, macht schnell süchtig - und davon loszukommen ist schwer. Wir haben Menschen getroffen, die es geschafft haben.